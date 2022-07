Chinese ‘737’ op het punt om het luchtruim te betreden

In China kopiëren ze alles wat bij ‘ons in het Westen’ succesvol is. OK, dat is ietwat gechargeerd, maar er zit zeker een kern van waarheid in. Kijk maar naar de ontwikkeling van de smartphone markt, maar ook de automotive. Daar duiken steeds meer Chinese merken op die zich er niet voor schamen om populaire, en succesvolle, ontwerpen en producten na te maken. Je kon er dus op wachten dit ook in de luchtvaartindustrie een issue wordt. Natuurlijk, daar is het ‘kopiëren’ niet zomaar effe een kwestie van ‘copy-paste’, maar je kunt je als Chinese vliegtuigfabrikant natuurlijk wel laten inspireren door Westerse successen. Dat is wat Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) met de C919, tot en met het format van het typenummer, gedaan heeft. Het is de Chinese variant van de Boeing 737.

Bijna luchtwaardig

De Chinese ‘737’ is, zo luiden de berichten, bijna klaar om haar eerste passagiersvluchten te gaan maken. Alle tests zouden succesvol afgerond zijn. Verwacht wordt dat het toestel binnen enkele weken al zijn intrede zal doen bij China Eastern Airlines.

Dat het ontwerpen en produceren van een succesvol vliegtuig bepaald geen sinecure is, weten ook Boeing en Airbus. Zij hebben met respectievelijk de 737 Max en A380 heel wat uitdagingen en hobbels moeten overwinnen. En een echt succes mogen die twee modellen bepaald niet genoemd worden. Ondanks het feit dat beide fabrikanten hun sporen al meer dan verdiend hebben.