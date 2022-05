Eindelijk weer een succesje voor de Boeing 737 MAX

Je kunt wel stellen dat de Boeing 737 MAX geen bijzonder succesvolle uitvoering van de 737 is. Zeker als je bedenkt dat de Boeing 737 al vele jaren het meest verkochte en vliegende toestel ter wereld is. Toch kan de vliegtuigfabrikant uit Seattle deze week weer even rustig ademhalen. Norwegian Air heeft, na lang beraad, namelijk besloten om 50 exemplaren van de Boeing 737 MAX te kopen, met een optie op nog eens 30 kisten.

Compensatie voor problemen en te late levering

Het heeft niet veel gescheeld of Norwegian Air had, net als veel andere luchtvaartmaatschappijen, Boeing de rug toegekeerd. De vele problemen, zowel technisch als qua levering, dreven de Noorse prijsvechter in de richting van Airbus. Uiteindelijk heeft de luchtvaartmaatschappij toch ervoor gekozen Boeing trouw te blijven. Maar dat kostte de vliegtuigbouwer wel veel bloed, zweet, tranen… en geld.

Boeing heeft, zo stelt Norwegian, om de 737 MAX deal rond te brijen, de luchtvaartmaatschappij een compensatie (korting) van 2 miljard Noorse Kronen (ongeveer 200 miljoen euro) toegezegd voor de technische- en leveringsproblemen uit het verleden.