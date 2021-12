Nieuwe tegenslag voor Boeing: KLM kiest ook voor Airbus

KLM Group (inclusief Transavia) heeft bij Airbus een order geplaatst voor in totaal 100 toestellen van het type A320neo, plus een optie voor nog eens 60 toestellen. De nieuwe Airbus toestellen zullen vanaf eind 2023 de bestaande Boeing 737 NG kisten gaan vervangen. Over de exacte samenstelling van de nieuwe toestellen, zoals het type straalmotor en de configuratie – hoeveel stoelen, verdeling van de klasses en dergelijke – wordt pas in een later stadium een besluit genomen. Hoeveel geld met deze order gemoeid is, wordt ook niet gemeld. Maar net als bij de Qantas order (134 toestellen) gaat het ook hier weer om vele miljarden.

Onderhandelingen over de aanschaf of vervanging van een vliegtuigvloot duren natuurlijk veel langer, maar In twee dagen tijd heeft Boeing twee flinke tikken gekregen. Nadat gisteren bekend werd dat Qantas Airbus boven de Amerikaanse fabrikant verkiest, heeft Air France-KLM gisteravond een vergelijkbaar nieuwtje de wereld in geslingerd.

Duurzame aankoop

Het is en blijft speculeren natuurlijk, maar het feit dat Boeing ook bij deze order weer achter het net vist, kan zomaar ook iets te maken hebben met de problemen rondom de 737 MAX. KLM heeft momenteel een vloot van 111 operationele toestellen. Die bestaat uit 100 Boeings (737, 777 en 787) en 11 Airbussen (A330). Kortom, KLM was tientallen jaren een vaste klant van Boeing.

“Deze order voor vlootvernieuwing is voor KLM een belangrijke vervolgstap in de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klantervaring, comfort en efficiency. Met de nieuwe vliegtuigen boeken we aanzienlijke winst in vermindering van CO2-uitstoot en geluidsproductie. Ik ben blij dat we door te blijven investeren in ons product, verbeteringen behalen op het gebied van efficiency en klantervaring. Door de coronacrisis hebben we ons het afgelopen anderhalf jaar moeten concentreren op overleven. Nu we op de weg naar herstel zitten, kunnen we gelukkig weer vooruitkijken. Met deze order, die een belangrijk onderdeel is van ons herstructureringsplan, maken we ons bedrijf en ook onze klantervaring verder klaar voor de toekomst”, aldus KLM topman Peter Elbers.