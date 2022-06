Altijd al iets van een A380 willen hebben? Dit is je kans!

Ja, ik ben een liefhebber van vliegtuigen. Nee, ik sta niet (vaak) op spottersplaatsen met een verrekijker en telelens, maar voor een binnenkomende of vertrekkende Airbus A380 maak ik graag een uitzondering. Hoe cool zou het zijn om zelf (een onderdeel) van een A380 op de ‘schoorsteenmantel’ te kunnen zetten. Maar ja, hoe kom je daar aan? Nou, in oktober organiseert Airbus een veiling waar 500 onderdelen van een afgedankte A380 verkocht zullen worden.

Van lampjes tot en met de bar

Welke onderdelen precies onder de hamer gaan, is nu nog niet bekend. Dat wil zeggen, Airbus heeft wel al een kleine opsomming gegeven. De meeste onderdelen zijn afkomstig uit de cockpit of de cabine van het toestel. De kans dat je een complete, of onderdelen van, een motor kunt kopen is, nog los van de prijs, dus nihil. Ook andere externe onderdelen van het toestel zullen niet op de veiling te bewonderen zijn.

Maar wat dan wel? Op het lijstje van Airbus staan onder andere lampen, de bar, trappen, leuningen, trolleys, stoelen, paddles en ook het touw waarmee de cockpit bemanning tijdens een noodsituatie door het raam naar beneden kan klimmen. Kortom, voor vliegtuigfans, en -spotters, een unieke kans om iets van een A380 in huis te halen. De data voor de veiling staan in ieder geval al in mijn agenda ;)

Airbus A380 MSN13 uit 2008

De onderdelen die op 13, 14 en 15 oktober geveild gaan worden, zijn afkomstig van de Airbus A380 met ‘kenteken’ MSN13. Dit toestel werd in 2008 afgeleverd en in dienst genomen. In 2021 werd hij afgedankt en naar TARMAC Aerosave gebracht. Dat bedrijf, opgericht door Airbus, Safran en Suez, is gespecialiseerd in het ontmantelen en recyclen van oude vliegtuigen. Hoe dat in zijn werk gaat, kun je in onderstaande korte video zien.