Oostenrijkse mini Airbus A380, een knap staaltje modelbouw

De eerste keer dat ik een Airbus A380 zag landen was ik redelijk onder de indruk. Al helemaal toen in in 2010 de kans kreeg om een bezoekje te brengen aan de Airbus A380 fabriek in Toulouse. Als kind was ik al gek van vliegtuigen. Ik speelde dan ook geen Monopoly maar Jumbo Jet, een variant waarbij je vliegvelden moest kopen om tegenspelers via het betalen van landingsrechten te verslaan. En natuurlijk had ik ook de nodige modelbouw vliegtuig(jes), van een Spitfire, de Rode Baron en een Stuka, tot en met die Boeing 747 met een Spaceshuttle op zijn ‘rug’. Helaas heb ik nooit het genoegen mogen smaken om zelf te vliegen, ook niet met een gemotoriseerd model. Dat was in de jaren 70 voor een tiener nog net effe een te dure hobby.

Een zelfgemaakte mini A380

Een Oostenrijkse doe-het-zelver heeft dat geluk wel. Hij bouwde in drie jaar tijd, en 1700 uur, zijn eigen model van een Airbus A380. Nog altijd het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. De A380 van Christopher Ferkl is weliswaar iets kleiner, 1/13e van het origineel, maar hij is bijzonder waarheidsgetrouw, compleet met Thai Airways livery en vier straalmotoren waarmee zijn ‘kist’ ook echt kan vliegen. Een knap staaltje ‘doe-het-zelf modelbouw’ die in 2020 zijn voor het eerst het luchtruim koos voor zijn ‘maiden flight’.