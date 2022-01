Rondje om de... Burj Khalifa met een A380

Het idee: we zetten een stewardess op de top van de Burj Khalifa en vliegen daar dan met een beletterde A380 van Emirates omheen. Dat geeft ongetwijfeld een cool shot. Uhm.. dat laatste is zeker waar, zoals je in onderstaande making-off video kunt zien.

Los van alle veiligheidsmaatregelen, en het vinden van een dame die op 828 meter bovenop een antenne wilde gaan staan, was de fly-by bepaald geen sinecure. Daar gingen nogal wat planning en uurtjes in de simulator aan vooraf. De A380 moest voor dat toestel met een belachelijk lage snelheid – 145 knopen of 268 km/h – de Burj Khalifa passeren. Dat is langzamer dan de opstijgsnelheid van het toestel, die tussen de 150 en 170 knopen ligt.

Stewardess met lef

De video is zo fraai dat, ik in ieder geval, het foutje dat gemaakt wordt wel door de vingers wil zien. De stewardess, die daar overigens behoorlijk rustig staat, op 828 meter hoogte(!), zegt dat ze ‘on top of the world staat’, maar daarvoor moet je toch echt nog ruim 8 kilometer (8021 meter) ‘klimmen’ voordat je bovenop het échte dak van de wereld staat. Neemt niet weg dat ik denk dat maar weinigen haar dit na zouden durven doen. Ook al zat ze goed vast. Bovendien heeft ze daar wel even gestaan want de A380 had elf pogingen nodig om precies op de juiste hoogte achterlangs te vliegen voordat de regisseur blij was met het resultaat.