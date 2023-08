NASA wil supersonisch vliegen commercieel beschikbaar maken

We wisten al dat NASA bezig was met het mogelijk maken van supersonisch vliegen, maar het wil nu zorgen dat dat ook commercieel wordt ingezet. Een aantrekkelijk idee, want hiermee zou je van New York naar Londen kunnen vliegen in 1,5 uur. Nu neemt dat tripje 7 uur en 10 minuten in beslag. Een flink verschil dat de wereld aanzienlijk kleiner kan maken. Maar NASA zal er hard aan moeten werken om dat mogelijk te maken.

The Quesst for quiet supersonic commercial flight over land moves to the next stage for @NASAaero’s X-59.



The aircraft moved to the space between the hanger & the runway which marks the start of a series of ground tests to ensure the X-59 is safe to fly https://t.co/1vYRUrGlx2 pic.twitter.com/oqDyCoZ6e1 — NASA (@NASA) July 5, 2023

X-59: supersonisch vliegen NASA heeft zijn X-59-toestel, een supersonisch vliegtuig dat stil is. Dat is knap, wat het gaat wel door de geluidsbarrière heen. NASA heeft hiervoor iets ontworpen dat de knallen tegenwerkt. Het prototype van de X-59 kan al net zo snel als een Mach 4 en dat is héél snel: 4900 kilometer per uur. Geen wonder dus dat een vlucht naar Londen ineens een ‘vluchtje’ wordt. Een gewoon vliegtuig zoals we dat kennen haalt een snelheid van rond de 1000 kilometer. NASA staat er natuurlijk om bekend een ruimtebedrijf te zijn, maar het doet ook vanalles voor aardbewoners, zoals onderzoek doen naar allerlei technologie, waar weer consumententech uit voortkomt. Hetzelfde geldt voor het gebruik van materialen: iedereen kent wel traagschuim: een materiaal waar kussens of matrassen van worden gemaakt en dat er niet was geweest zonder de ruimtevaartorganisatie. Ditkeer zoekt het echter meer de commerciële markt op. Op zich werkt het ook ook sinds een tijdje met veel commerciële partijen samen, zoals SpaceX en Axiom. Het is dus niet gek dat het ook vaker andersom zal gaan werken.

Concorde NASA is nu volop in het nieuws met zijn supersonische ambities, want het is met Rolls-Royce, Boeing en meer bedrijven samenwerkingen gestart om het vliegtuig verder te ontwikkelen. Een van de belangrijkste dingen die nog moeten gebeuren is om de vliegtuigen nog stiller te maken bij het opstijgen en landen. Daarbij vergt het ontwerp nog wat aanpassingen, want hoe langer en slanker hij wordt, des te minder herrie hij maakt. En dat hard werken zit hem niet eens alleen maar in de technische uitdagingen die supersonisch vliegen met zich meebrengen: zoals we al schreven in ons artikel over de LEGO Concorde heeft het supersonisch vliegen niet het allerbeste imago. Helaas is met de Concorde een zodanig ernstig ongeluk gebeurd, dat de vliegtuigen niet meer worden gemaakt. Bovendien zouden Concordes enorm veel lawaai maken en dat is ook niet prettig, maar dat heeft NASA al ondervangen door een vliegtuig te maken dat enorm stil is, die X-59 dus. Het imagoprobleem zal echter nog wel even aan supersonisch vliegen blijven kleven. Daarom zijn er veel landen die het niet toestaan om supersonisch te vliegen over land. Maar ja, wat als we die vluchten voornamelijk over de zee laten gaan, zou dat ondanks het imago wel kunnen? Misschien helpt het dat dit vliegtuig écht sneller is: de Concorde kon van New York naar Londen in een kleine 3 uur.