​NASA stopt met zijn elektrische vliegtuig X-57

Maar goed, elektrisch vliegen lijkt er nog niet zo snel te komen. Het is niet onmogelijk, maar volgens NASA duurt het te lang om X-57 er klaar voor te maken om wel te kunnen vliegen. Daarnaast zijn er wel veel inzichten geweest die hun bijdrage hebben geleverd aan de industrie, zo meent NASA. Plus, liever niet opstijgen en dus geen schade of doden, dan dat er omwille van innovatie gevaarlijke stappen worden genomen met potentieel desastreuze gevolgen.

Het is een flinke domper, zeker voor mensen die naarstig wachten op een duurzamere manier van vliegen. Als het grote NASA al volledig de stekker uit een project trekt zonder dat er ook maar is gevlogen, dan biedt dat geen goed beeld van elektrisch vliegen. Niet dat dat de enige optie is: er wordt ook volop getest met vliegen op waterstof: iets waar onder andere in Nederland fanatiek mee wordt geëxperimenteerd (onder andere door TU Delft in samenwerking met KLM).

Elektrisch vliegen

Het vliegtuig zou de lucht in moeten gaan met elektrische motoren en batterijen, waarbij het uiteraard vooral een uitdaging is om met lichte batterijen te komen: weeg een gemiddelde elektrische auto en je zal merken dat die ook veel zwaarder zijn. Dat is een aspect dat op de autoweg nog meevalt, maar bij iets dat de lucht in moet en dus met veel meer zwaartekracht te maken krijgt is dat toch net even anders. Het idee was onder andere om het vliegtuig meer dan twaalf propellers te geven, maar dat werden er uiteindelijk wat minder. Slechts een op elke vleugel.

NASA zegt dat het niet veilig is. "Helaas hebben we onlangs een potentiële fout ontdekt in het aandrijfsysteem waarvan we hebben vastgesteld dat het een onacceptabel risico vormt voor de veiligheid van de piloot en het personeel op de grond tijdens de grondtests. Door het falen verder tegen te gaan zou het project veel langer duren dan gepland aan het einde van dit fiscale jaar, dus NASA heeft besloten om het project op tijd te beëindigen zonder het voertuig te laten vliegen.”