​NASA gaat brandstof besparen door... dunne vleugels

De ruimtevaartorganisatie mag in 2023 dan geen ultra-wilde plannen hebben, het is wel druk bezig met vernieuwingen doorvoeren. Zo is het met vliegtuigmaker Boeing bezig om een nieuw passagiersvliegtuig te maken. Een met dunnere, langere vleugels waardoor er minder brandstof wordt verbruikt, aldus NASA.

Een nieuwe Boeing 737 Het klinkt een beetje als een zweefvliegtuig, maar het gaat wel om een ‘gewoon’ gemotoriseerd vliegtuig voor mensen. Het is dus ook geen vliegtuig dat de ruimte ingaat. Je kunt je afvragen waarom NASA hier dan aan begint, maar dat heeft alles te maken met de Sustainable Flight Demonstrator. Dat is een project dat de ruimtevaartorganisatie is gestart met als doel om onderzoek te doen naar duurzamere manieren van vliegen. Dat het niets met de ruimte te maken heeft, dat is niet erg. Immers doet NASA juist in de ruimte ook veel onderzoek naar zaken op aarde. Eén van de belangrijkste missies van NASA is om antwoorden te krijgen over onze planeet door onderzoek te doen in de rest van ons melkwegstelsel. Zo hoopt het onder andere op duurzamere oplossingen te komen voor onze planeet. Plus, vliegen is één van de grootste CO2-voetafdrukken die we als mensheid maken, waardoor het zeer veel winst kan geven door een nieuw type vliegtuig te maken. NASA en Boeing verwachten met het project maximaal 30 procent minder CO2-uitstoot te genereren. Wel gaat het om kleine vliegtuigen, zoals een Boeing 737.

Dunne, lange vleugels Het vliegtuig krijgt die bijzondere vleugels die ook wel transonic truss-braced wings worden genoemd. Transonisch heeft alles met de luchtstroom te maken en truss-braced betekent dat er een soort driehoekig systeem aan de vleugel ten grondslag ligt. Wel moeten de twee organisaties nog goed kijken naar het gewicht: kunnen die wat kleinere, dunnere vleugels het gewicht van de zware motoren wel aan? En passen die vleugels wel op een gemiddeld vliegveld? NASA en Boeing hebben nog wel even om het te onderzoeken: de komende zeven jaar is er 425 miljoen dollar vrijgemaakt bij NASA, plus nog eens 725 miljoen van Boeing. 2028 is een harde deadline: dan moet het eerste prototype de lucht ingaan. Al weten we inmiddels dat het in de ruimtevaart vaak wat vertraging kan oplopen. Sowieso zal het na 2030 pas een optie worden voor commerciële vluchten, dus vooralsnog houden we het nog even bij korte, dikke vleugels.

CO2-uitstoot Een gemiddelde vlucht van Amsterdam naar New York waarschijnlijk ergens tussen de 600 en 1600 kilogram. De meningen zijn er nogal over verdeeld, naast dat de ene bepaalde zaken wel meeneemt in de berekening en de ander niet. Google Flights ligt bijvoorbeeld al een tijdje onder vuur door de keuze die het maakt in het weergeven van de uitstoot. Hoe dan ook is 30 procent daarvan vrij veel en dat zou enorme innovatie zijn binnen de wereld van luchtvaart.