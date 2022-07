Boeing Starliner kan dit jaar nog astronauten naar ISS vervoeren

Boeing heeft met zijn Starliner bewezen dat hij er klaar voor is. Het ruimtevaartuig is succesvol naar het International Space Station gegaan en terug. Je zou door al het nieuws rondom NASA’s Artemis-programma bijna vergeten dat er nog andere ruimteorganisaties zijn. Maar tegelijkertijd is Boeing wel een vrij nieuw exemplaar in de ruimte.

Bronnen geven aan dat Starliner waarschijnlijk in december van dit jaar zijn eerste bemande vlucht zal uitvoeren. De missie heet Crew Flight Test en zal twee astronauten naar het ruimtestation vervoeren. NASA is opdrachtgever van Boeing en heeft al bekendgemaakt welke twee ruimtevaarders dit zijn: Butch Wilmore en Suni Williams. Waarschijnlijk maken zij een reisje naar het ISS dat in totaal 6 dagen duurt, al geeft NASA ook aan dat het misschien korter of langer is en er mogelijk zelfs meer astronauten meegaan, afhankelijk van de personele situatie op het ISS.

Het is inmiddels alweer anderhalve maand geleden dat de Boeing Starliner bewees dat hij het kan: succesvol naar het ISS vliegen en terug. Dat deed hij echter zonder bemanning, puur als test om te kijken of dat wel een optie is. Met succes: niet alleen keerde het gevaarte goed en wel terug op aarde: Boeing heeft inmiddels voldoende data verzameld en geanalyseerd om te bepalen dat het dit jaar nog astronauten naar het ruimtestation kan brengen.

Het is namelijk niet zo dat iedereen die zin heeft even langs kan komen op het ruimtestation. Je moet er wel voor kunnen aanmeren en met slechts twee locaties voor ruimtevaartuigen om dit te doen moet er slim gepland worden. Er moet niet net een SpaceX Crew Dragon en Cargo Dragon 2 moeten aanmeren, terwijl Starliner dan gepland staat.

NASA zegt: “Het Starliner-team is bezig met het leveren van de eerste onbemande testgegevens voor de vlucht aan NASA om gezamenlijk te bepalen wat de voortgang is voor de bemande vlucht. Engineering- en programma-evaluaties gaan door, met als hoogtepunt een beoordeling van het lanceringsschema tegen eind juli op basis van de gereedheid van ruimtevaartuigen, de planningsbehoeften van het ruimtestation en de beschikbaarheid van de lanceerlocatie.”

Op dit moment staat het tripje gepland voor 8 december tot 14 december. Goed dat het nog dit jaar kan gebeuren, want dan kan Boeing hopelijk in 2023 volledig operationeel zijn voor de belevering van het ruimtestation. Er zijn echter nog geen officiële uitspraken gedaan over de datum van de eerste bemande reis.

Cosmic Girl

Er is trouwens nog meer ruimtenieuws van een vrij nieuwe speler: Virgin Orbit had afgelopen weekend een succes. Tijdens de eerste nachtmissie van het bedrijf, genaamd Straight Up, heeft het bewezen succesvol satellieten in de baan rond de aarde te kunnen installeren. Het gebruikte hiervoor een Boeing 747-vliegtuig genaamd Cosmic Girl, die is uitgerust met de LauncherOne-raket. Sowieso doet Virgin het goed: van de vijf missies dit jaar is er maar één wat minder gegaan. Virgit Orbit is trouwens niet Virgin Galactic. Beide zijn bedrijven van de bekende Britse miljardair Richard Branson, maar Galactic draait puur om ruimtetoerisme.

Het wordt nog druk in de ruimte: hopelijk blijft alles goed gaan en worden deze bedrijven geen grote veroorzakers van nog meer ruimtepuin, zodat we kunnen blijven experimenteren in die oneindigheid om ons heen.