Eindelijk een succesje voor de Starliner van Boeing

Twee en een half jaar na de eerste mislukte lancering, en heel wat problemen die daarop volgden, was het gisteren dan toch een beetje feest voor de Boeing Starliner: een geslaagde lancering plus het bereiken van de juiste baan rond de aarde. Daarmee is de test, nu nog met een onbemande Starliner, voor een deel geslaagd. Als alles goed blijft gaan, dan komt de Starliner in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het ISS aan. De koppeling met het ruimtestation wordt het volgende spannende moment. En natuurlijk de terugkeer, en veilige landing, terug op aarde. Maar dat is pas over een week.

Vallen en opstaan

De CST-100 Starliner is ontwikkeld door Boeing, samen met NASA, om vracht en personeel naar het ISS te vervoeren. Het is, zogezegd, de concurrerende zus van de Crew Dragon van SpaceX, die overigens ook met de (financiële) hulp van NASA ontwikkeld is. In tegenstelling tot de Starliner is de Crew Dragon wel al volop in gebruik voor het vervoeren van astronauten en vracht naar het ISS.

Bij de eerste onbemande lancering van de Starliner, eind 2019 en twee jaar later dan oorspronkelijk gepland, lukte het niet om het ruimtevaartuig in een juiste baan rond de aarde te krijgen om vervolgens de reis naar het ISS te kunnen vervolgen. Die missie moest vroegtijdig afgebroken worden. Uiteindelijk bleken de, met name software, problemen zo groot dat het bijna twee en een half jaar geduurd heeft voordat de Starliner wel met succes gelanceerd kon worden.