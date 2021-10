​Zo zit het met de Boeing Starliner van NASA

Het klinkt alsof het een passagiersvliegtuig is door het Boeing-gedeelte, maar Starliner is toch echt letterlijk een vaartuig dat naar de sterren gaat. Tenminste, dat doet hij nog even niet, want NASA heeft zijn testvlucht uitgesteld naar 2022.

NASA

Helaas is de reden voor het uitstel niet zo positief: het vaartuig kampt nog met te veel technische problemen waardoor NASA er niet op kan vertrouwen dat deze test veilig is. Dat is wat vervelend, zeker omdat de naam Boeing aan dit project kleeft. Boeing was de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws omdat één van zijn vliegtuigseries problemen had met de balans in de neus. Hierdoor moesten veel vakanties worden omgegooid, omdat de volledige vloot van sommige reisorganisaties hierdoor stil kwam te liggen.

NASA heeft er echter volledig vertrouwen in. "Ik ben trots op het werk dat onze geïntegreerde teams doen", zegt Steve Stich, manager van het Commercial Crew Program bij NASA's Kennedy Space Center in Florida. "Dit is een complexe kwestie met gevaarlijke goederen en ingewikkelde delen van het ruimtevaartuig die niet gemakkelijk toegankelijk zijn. Het heeft een methodische aanpak en degelijke engineering nodig.”

Het agentschap is afhankelijk van veel factoren als het gaat om een nieuw lanceermoment voor het gevaarte. Het hoopt op de eerste helft van 2022, maar het moet kijken of de technische problemen zijn opgelost, of er geen andere lanceringen zijn die in de weg kunnen zitten en in hoeverre het ruimtestation überhaupt beschikbaar is.