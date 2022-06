Ik kan mij nog goed herinneren toen de eerste Space Shuttle gelanceerd. Een ruimtevaartuig dat na zijn reis in space als een ‘normaal’ vliegtuig kon landen. Voor de ruimtevaart en de NASA was het een revolutie. Inmiddels zijn we meer dan 40 jaar verder en ziet de ruimtevaart er heel anders uit. NASA is niet meer de enige. Sterker nog, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie die ooit, in 1969 de eerste mensen op de maan zette, is intussen voorbijgestreefd door private bedrijven als SpaceX, Blue Origin en Virgin Galactic. Door budgettaire beperkingen werkt NASA nu ook samen met deze private ‘spacerace’ concurrenten.

Dream Chaser, een nieuwe Space Shuttle

Naast de al genoemde bedrijven mengt ook Sierra Space zich in de mix. Het bedrijf ontwikkelt de Dream Chaser, een naar eigen zeggen uniek ruimtevaartuig dat nogal wat weg heeft van de ‘ouderwetse’ Space Shuttle. De Dream Chaser moet straks ruimtevaarders, en -toeristen, vervoeren. Starten gebeurt ‘bovenop’ een raket. Landen doet het voertuig, net zoals de Space Shuttle, als een vliegtuig. Bijzonder is dat de Dream Chaser kan landen op elk vliegveld waar ook een Boeing 737 aan de grond gezet kan worden.

De reden dat de Dream Chaser zoveel weg heeft van een Space Shuttle ligt grotendeels ook in het feit dat het ontwerp gebaseerd is op het HL20 concept van de NASA uit de jaren 90. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie was toen zelf volop bezig met de ontwikkeling van een opvolger voor de Space Shuttle.