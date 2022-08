​Waarom vliegen volgens Google ineens minder schadelijk is

Vliegen heeft niet alleen invloed op de CO2-uitstoot die we als mensen de wereld in helpen. Het zorgt namelijk ook dat er dunne wolken in de atmosfeer ontstaan waarin de hitte van de aarde blijft hangen. Dat heeft weer invloed op de temperatuur op aarde. Kijk je alleen naar CO2, dan is de vliegbusiness verantwoordelijk voor 2 procent van de CO2-emissies, terwijl het grotere plaatje is dat het voor ongeveer 3,5 procent van de opwarming zorgt.

CO2-uitstoot

Google is heel open over hoe het zijn berekeningen maakt, maar maakt er wel een opmerkelijke keuze in. Het vindt namelijk wel dat het belangrijk is om meer dan alleen die directe CO2-schade toe te voegen aan de berekening, maar vervolgens doet het dat niet, omdat het naar eigen zeggen een ‘accurate weergave wil hebben van wat vliegen per individu doet’ en dat het dit wel wil toevoegen, maar dat er dan meer input nodig is van die industriepartners. Het is eigenlijk nog bezig met onderzoeken en zorgen dat de berekening volledig is, zo lijkt het. Maar toch heeft het die tool wel al aangepast.

Het heeft mogelijk directe invloed op de keuzes die mensen maken: het lijkt toch iets minder erg als er 138 kilo CO2-uitstoot is wanneer je van Miami naar New York vliegt, dan wanneer dat 220 is. Toch een beetje vreemd, want Google heeft de CO2-berekentool juist binnen Google Flights geïmplementeerd om “je te helpen duurzamere reiskeuzes te maken”. Daar wordt deze tool ook veelvuldig voor gebruikt: het wordt gezien als een van de belangrijkste tools voor het berekenen van de schade die een vlucht berokkend. Skyscanner gebruikt het zelfs, met zijn 100 miljoen bezoekers per maand.