Deze week viral: live action Pokémon en een toetsenbordpet

Deze week was weer een heerlijke week op social media en online in het algemeen. Google Japan kwam met een pet waarmee je echt kunt typen, Pokémon kreeg de eerste trailer van zijn live action-serie en dan was er ook nog een rondzingende meme van Elon Musk en Tomb Raider.. Genieten! Elon Musks inspiratie voor Cybertruck Het is duidelijk wat Elons inspiratie was toen hij besloot het bakbeest genaamd Cybertruck te ontwikkelen. We zijn trouwens blij dat Lara Croft inmiddels een wat meer natuurlijke (en minder gevaarlijke) bustepartij heeft.

Meer wijn! Bij DutchCowboys schromen we niet: we houden wel van een bourgondisch leven. Wat wil je ook met een redactie die in Brabant gevestigd is? Maar, hoe kun je die levensstijl nou omzetten in iets nog mooiers? Teknik_adam1 leert het ons: we gebruiken al dat mooie (en vooral lege) glas gewoon voor de bouw:

Kaasplankjes We gaan nog even door met eten en drinken, want Tim Koehoorn is een hilarische jongeman die een heel TikTok-kanaal vol enorm catchy liedjes heeft, die allemaal een grappige inslag hebben. Eén van zijn grootste hits is het onderstaande exemplaar: Plakjes voor iedereen.

Balende F1-coureurs Misschien komt het door die kleine, dunne lijfjes met dan die grote helmen, maar het ziet er altijd toch wat onbedoeld grappig uit als een F1-coureur baalt. Het is alsof je naar een Pixar-film kijkt, waarin lichaamstaal alles moet zeggen. F1reels_ wist met een leuke compilatie te komen van Formule 1-rijders die hun dag niet hebben. Tenminste, behalve eentje dan... Heerlijk om te kijken voordat de race in Qatar morgen van start gaat.

Typpet CAPS van Google Google in Japan was op zoek naar manieren om op andere manieren te typen en ontwikkelde daarvoor een pet waarmee je jezelf in een toets uit een toetsenbord omtovert. Je kunt er ook echt mee typen, namelijk door het hoofd wat te bewegen en dan met je hand op de knop te drukken als je een letter wil kiezen. Google gaat het zelf niet produceren, maar heeft het design vrijgegeven voor wie wel voor de massaproductie van CAPS wil gaan. We verwachten niet dat het direct stormloopt.

Live action Pokémon We hebben natuurlijk al Detective Pikachu gehad, een film waarin zowel echte acteurs te zien waren, als computergeanimeerde Pokémon. Maar nu is er een serie in de maak met alleen maar echte mensen, waarbij sommige mensen wat trekjes hebben van Pokémon. De eerste trailer is alvast een feest van nostalgie, wanneer het hoofdpersonage haar Game Boy er weer eens bijpakt.