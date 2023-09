Deze week viral: Lubachs Alexia-vlog en Rutte’s Hyvespagina

Wat ging er deze week viral? Wat viel er op op social media? In deze editie van Deze week viral hebben we het uiteraard vooral over Prinsjesdag, met als klapper op de vuurpijl natuurlijk dat hilarische filmpje van Lubach met de vlog van Alexia. Vieze pannenkoeken Het blijft een discussie in Nederland: mogen pannenkoeken nou gerekend worden als avondeten, of niet? Pannenkoekwaus interesseert het geen fluit: die pakt gewoon graag de raarste pannenkoeken. Of zoals deze persoon het zelf stelt: ‘In de naam van wetenschap verbaster ik Nederlands favoriete bron van koolhydraten.’ Knakworstpannenkoeken (gemaakt met knakworstwater), tonijnpannenkoeken en pannenkoeken met witte bonen: we zijn benieuwd waar deze Pannenkoekwaus allemaal nog mee gaat komen.

De Hyves-pagina van Mark Rutte Verlang je soms terug naar die tijd van porren, en meer controle hebben over hoe jouw profiel op social media eruitziet? Hyves bestaat natuurlijk al tien jaar niet meer, maar soms missen we het oer-Hollandse social network nog wel eens. Gelukkig is er The Wayback Machine, waarin je allerlei pagina's kunt opvragen, als je je tenminste je gebruikersnaam nog kunt herinneren. Zo zocht Marieke Kuypers onze Minister-President even op en die is vrij hilarisch. Fan van Geenstijl ook..

Game van de week: Payday 3 Deze week verscheen Payday 3. De ietwat omstreden gamefranchise, waarin je overvallen pleegt, is lang weggeweest: deel 2 verscheen in augustus 2013. Maar veel gamers vinden het toch wel leuk om hun bivakmuts (of eigenlijk: gekke masker) weer op te zetten en er weer vrolijk op los te beroven. Het spel wordt overigens niet heel goed beoordeeld: het krijgt gemiddeld een 7, maar dat mag de pret van veel gamers waarschijnlijk niet drukken.

Prinsjesdaginhaker De Prinsjesdaginhakers waren niet al te best dit jaar, maar er is er eentje die we wel kunnen waarderen. Het is die van De Warmte, die niet alleen grappig gevonden is, maar ook nog echt op het onderwerp slaat. Leuk!

Filmtrailer van de week: Het is dat acteur Jason Momoa zo geliefd is, want verder zijn er weinig fans te vinden van Aquaman als het gaat om het verhaal. Misschien weet de koning van Atlantis hogere ogen te gooien in zijn tweede film, Aquaman and the Lost Kingdom, waarin onder andere Nicole Kidman te zien is, naast Yahya Abdul-Mateen II. We moeten zeggen: de trailer ziet er helemaal niet zo slecht uit. Wie weet kan deze prent het tij keren voor onze onderwaterheld... De film is rond de kerstdagen in de bios te zien.

Denk jij weleens aan het Romeinse Rijk? De vraag die de laatste maand het hardst viral gaat op socials is niet de zin van het leven, niet de vraag hoe je al die AI het beste kunt gebruiken, nee hoor, het is 'Denk jij weleens aan het Romeinse Rijk?'. Mannen blijken elke maand, soms zelfs elke dag wel een keer aan het Romeinse Rijk te denken, en dat verbaast het vrouwelijke deel van de bevolking nogal. En zelfs de NS doet mee aan de hype, op geheel eigen wijze.

Alexia's Prinsjesdagvlog Arjen Lubach wint met zijn briljante, creatieve schrijversteam wel vaker het internet, en deze week was het weer raak. In zijn televisieprogramma De Avondshow met Arjen Lubach liet hij een vlog van Prinses Alexia zien, en dat is vrij hilarisch. En ja, ook de Romeinse Rijk-vraag kan daarin natuurlijk niet ontbreken.