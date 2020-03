RUMAG ligt onder vuur door actie van Arjen Lubach

We zijn inmiddels wel gewend dat Arjen Lubach als geen ander actualiteiten onder de aandacht brengt op zijn eigen scherpe en ludieke manier. In de uitzending van Zondag met Lubach van gisteravond opende hij het vuur op RUMAG. Die je ongetwijfeld kent van de witte teksten tegen een zwarte achtergrond IN HOOFDLETTERS en MET.PUNTJES. Het bedrijf is groot geworden met het schrijven/ kopieëren/ publiceren van grappig bedoelde quotes. En dat doen ze met succes, want op social media heeft RUMAG miljoenen volgers. Die de quotes weer massaal liken en delen. Gekopieerde quotes van RUMAG Toch komt het bedrijf af en toe in opspraak, omdat hun werk helemaal niet zo origineel lijkt te zijn. Diverse mensen ontdekten bijvoorbeeld dat hun quotes rechtstreeks zijn gekopieerd van andere, vaak Engelstalige, accounts. Daar doet RUMAG ook niet geheimzinnig over trouwens, ze geven toe dat dit gebeurt. Het Twitter-account RU.MAG.NIET.STELEN besteedt hier al een tijdje aandacht aan. Volgens Arjen Lubach probeert het bedrijf nu ook een slaatje te slaan uit de uitbraak van het coronavirus door veel geld te verdienen aan t-shirts die worden verkocht voor een goed doel. We zetten alle gebeurtenissen op een rijtje. Even voor je beeldvorming, dit zijn de quotes van RUMAG:

Dit is het Twitter-account van RU.MAG.NIET.STELEN. Overigens niet nieuw, zij maken al maanden melding van gekopieerde teksten van het bedrijf. En daar vinden we heel veel voorbeelden.

RUMAG en de coronacrisis Toen het coronavirus net was uitgebroken kwam RUMAG met mondkapjes op de markt. Het bedrijf verkoopt namelijk ook behoorlijk wat merchandise. Op die mondkapjes stonden grappig bedoelde teksten, zoals 'coronalijer' en 'mondkappen nou'. Dat zorgde nogal voor wat ophef, maar bleek in eerste instantie om een ludieke actie te gaan. Mensen die interesse hadden kwamen namelijk op de site van het Rode Kruis terecht. Toch besloot RUMAG om de mondkapjes in productie te nemen en verkopen. Dat is, gezien de ernst van de pandemie, misschien al wat bedenkelijk. Bovendien beschermen de mondkapjes niet tegen het virus. RUMAG staat bekend om de felle reacties op kritiek en dat zagen we vorige week dan ook op Twitter:

Lieve Marijn, we begrijpen je frustratie. De mondkapjes moet je ook zeker niet vergeten. Helaas zijn ze uitverkocht en pas weer over 6 weken leverbaar. Met onze “wannabe” betrokkenheid is as we speak €70.000,- opgehaald voor het @RodeKruis. Nu alsjeblieft je grafbek houden. ❤️ — RUMAG (@rumagnl) March 22, 2020

LUBAG VS RUMAG Alle ophef trok blijkbaar ook de aandacht van de makers van Zondag met Lubach. Zij deden research en maakten er een behoorlijk scherp item van. Na de mondkapjes kwam RUMAG ook met t-shirts op de markt, waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan het Rode Kruis. "Heel soms verzinnen ze (RUMAG, red,) iets zelf. Bijvoorbeeld hoe je geld verdient aan een pandemie", zo vertelt Lubach tijdens de uitzending. Hier liet hij middels een rekensom zien dat het bedrijf weliswaar geld doneert aan het Rode Kruis, maar zelf ook goed verdient aan de verkoop van de t-shirts. Daarover schreef Quote vorige week dit artikel. Arjen Lubach besloot een tegenactie op te zetten en de website van LUBAG in het leven te roepen. Daarop bestel je t-shirts met teksten zoals je die ook op de shirts van RUMAG vindt, maar dan met komma's in plaats van puntjes tussen de woorden. De volledige opbrengst daarvan gaat naar het Rode Kruis.

Hoi allemaal, even op een rijtje:

- zet een koffie

- kijk ons item over RUMAG hier: https://t.co/LzMSONVYyF

- steun het @RodeKruis (via shirt of losse donatie) hier: https://t.co/LTcuj8sb52

- kom erachter dat je koffie koud is geworden

- retweet dit bericht https://t.co/yBqrE8tqlC — Arjen H. Lubach | arjenlubach.nl (@arjenlubach) March 30, 2020

Reactie RUMAG Een reactie van RUMAG kon natuurlijk niet lang uitblijven en inmiddels heeft het bedrijf gereageerd met een statement. "Gisteren is een kwartier publieke zendtijd bij Lubach aan RUMAG besteed. We schrokken van de inhoud. Maar nog meer van het feit dat een veelkoppige redactie nooit de moeite heeft genomen hun claims bij RUMAG te checken. Want we herkennen ons absoluut niet in wat wordt beweerd", zo begint de reactie van het bedrijf. Lees de volledige inhoud hier. Heb je de uitzending van Zondag met Lubach gisteren niet gezien? Bekijk die hieronder dan terug. Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd!

