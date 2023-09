Deze week viral: breekbare iPhones en de Pokémon-run

Wat ging er deze week viral? Wat viel er op op social media? In deze editie van Deze week viral hebben we het onder andere over een iPhone die nogal breekbaar blijkt en de veelbesproken run op Pokémon in het Van Gogh Museum. Snake spelen op Spotify Het heeft niet dezelfde geweldige beats als het origineel, maar misschien vind je deze beats beter: je kunt nu Snake spelen op Spotify, waarbij je steeds muziek uit je eigen playlists mag opeten. Je hoort dus elke keer dat je een muziekplaatje hebt gegeten weer een ander liedje en dat is erg tof. Bastiaanson laat zien waar je het kunt vinden.

Een nogal breekbare iPhone 15 Het voelt een beetje raar: Apple is voor zijn iPhone net gewisseld naar het veel sterkere materiaal titanium, maar het apparaat breekt juist eerder dan ooit tevoren. Dat ligt echter niet aan titanium, maar aan het glas aan de achterzijde. De bekende 'telefoonplager' JerryRigEverything heeft een heel YouTube-kanaal gewijd aan het testen van de stevigheid van telefoons en op ongeveer 7 minuten komt de pijnlijke waarheid van het nieuwe toestel van Apple aan het licht. Een toestel dat al wat kuren heeft, naast dat het kampt met enorme hitteproblemen.

De chaos voor die ene Pokémon-kaart Pokémon-kaarten zijn extreem populair, zeker als ze zeldzaam zijn. Veel verzamelaars zullen hebben gedacht een slaatje te kunnen slaan uit de speciale kaart die werd gemaakt van Pikachu in Van Gogh-stijl, want die was vanaf deze week te koop in het Van Gogh Museum, ter promotie van de speciale Pokémon x Van Gogh Museum-expositie. De beelden van mensen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen vanwege een beetje merchandise is vrij heftig... Zo heftig dat we er zelfs een apart artikel aan besteedden. Inmiddels heeft het Van Gogh Museum aangegeven helemaal te zijn uitverkocht.

Echt zin in een dagje Van Gogh museum om Pokémon te kijken pic.twitter.com/txMKLKxzk4 — monkeloidtv (@monkeloidtv) September 28, 2023

Nieuwe trailer van Awareness is heel spannend We steken het hier niet onder stoelen of banken: we worden heel blij van Spaanse producties zoals La Casa de Papel. De nieuwe trailer van Awarness, waarin we onder andere Berlin uit La Casa de Papel terugzien, is heel spannend. Deze Amazon Prime Video-film belooft er een te zijn om van begin tot eind bij op het puntje van je stoel te zitten. We kunnen niet wachten: gelukkig komt hij op 11 oktober al uit.

De kaasles van Lang Leve de Liefde In Lang Leve de Liefde worden twee onbekenden samen in een huis gestopt en moeten ze het zo lang mogelijk met elkaar volhouden en de liefde vinden. Dat lukt echter niet altijd, zoals bij deze twee, die de bekende video 'ik wil kaas, ik ben ook een klant' in een alternatieve realiteit laat zien. Wat als je geen kaas wil? Daar kun je blijkbaar niet bij iedereen mee aankomen...

De viering van 60 jaar Doctor Who Doctor Who wordt voorzien van 60th Anniversary Specials en we zien David Tennant terug als de Doctor (de veertiende). Ook is er al een kleine hint van de vijftiende te zien: Ncuti Gatwa. De 3 afleveringen komen in november uit op de BBC en Disney+. De nieuwe trailer maakt de tongen los: Kate Lethbridge-Stewart is ineens te zien, maar ook komt Neil Patrick Harris voorbij als de Celestial Toymaker, die voor het laatst in Doctor Who zat in de jaren '60 (!).

De WatWilJij-trend viert hoogtij In WatWilJij-video's krijg je vreemde keuzes in een video en moet je steeds een keuze maken. Vaak zijn het rare, niet bestaande dingen, zoals een pinguinhond of een KLM miniatuurvliegtuig (?). Bedrijven spotten de trend en komen met hun eigen variant, zoals New York Pizza en HEMA. Wij kunnen ze wel waarderen: leuk zo'n tompoucepoes.

De stemmen van Rick and Morty vallen mee De nieuwe trailer van het zevende seizoen van Rick and Morty werd met grote belangstelling ontvangen, want hierin konden we goed horen of de stemmen van de geliefde personages erg anders zouden zijn geworden. Het is nu duidelijk wie Justin Roiland vervangt, nadat hij wegens wangedrag in de ban ging. Althans, het wordt officieel verteld in de aftiteling van de eerste nieuwe aflevering. Op 15 oktober weten we meer, dan verschijnt het zevende seizoen van Rick and Morty op televisie.

Bijzondere Airbnb Ook viral deze week was een heel speciale Airbnb-locatie: het moeras van Shrek. Het is een beetje sprookjesachtig, en een beetje vreemd. Je vindt deze grappige slaapplek in Schotland, maar hij is populair dus zie hem nog maar te boeken...