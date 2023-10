KLM stapt in Zweedse maker van elektrische vliegtuigen

De luchtvaart, als we over een jaar of 20 ook nog naar onze vakantiebestemming willen vliegen, moet een duurzaamheidsslag maken. Elektrisch vliegen, voor lange vluchten met veel passagiers, is duidelijk nog toekomstmuziek. Maar elektrische vliegtuigen zijn al volop in ontwikkeling voor korte (vracht)vluchten met enkele passagiers. Hoe dan ook, luchtvaartmaatschappijen moeten verduurzamen. KLM heeft deze week weer een stapje in die richting gezet door zitting te nemen in de adviesraad van de Zweedse elektrische vliegtuigbouwer Heart Aerospace.

Adviserende rol KLM bij ontwikkeling elektrisch vliegtuig

KLM’s taak in die adviesraad wordt het geven van input over het ontwerp, de ontwikkeling en de commercialisering van het eerste regionale elektrische vliegtuig van het Zweedse bedrijf, de ES-30. De Industry Advisory Board van Heart Aerospace bestaat uit luchtvaartmaatschappijen, overheden, leasemaatschappijen en luchthavens van over de hele wereld, die elk een belangrijk onderdeel vertegenwoordigen van het luchtvaartecosysteem dat nodig is om de elektrificatie van vliegreizen te ondersteunen.

“Met ‘de vliegende Hollander’ in onze adviesraad kunnen we allemaal profiteren van de uitgebreide operationele ervaring van KLM. Je wordt niet de oudste nog opererende luchtvaartmaatschappij ter wereld zonder de mogelijkheid en gave om jezelf opnieuw uit te vinden, dus we zijn erg blij dat KLM ons helpt de toekomst vorm te geven”, aldus Simon Newitt, President en Chief Commercial Officer bij Heart Aerospace.