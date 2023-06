Whisper Aero heeft een vliegtuigmotor die 100 keer stiller is

De naam van de vliegtuigfabrikant laat weinig te wensen over. Whisper Aero ontwikkelt vooral elektrische vliegtuigen en vliegtuigmotoren en maakt daar naar eigen zeggen grote vorderingen mee. Het bedrijf claimt nu dat haar nieuwste motor, heel toepasselijk de Whisper genaamd, tot wel 100 keer stiller is dan huidige vliegtuigmotoren. Daarnaast is de Whisper ook nog eens 20 procent efficiënter.

Ultrastille elektrische straalmotor

Elektrisch vliegen is, zeker voor lange vluchten, nog toekomstmuziek. Maar hey, ten tijde van de Wright Brothers, die met hun Kitty Hawk slechts enkele tientallen meters vlogen, had ook niemand verwacht dat we binnen 50 jaar over de oceanen zouden vliegen. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordad elektrisch aangedreven passagierstoestellen het luchtruim kiezen en ons zonder uitstoot naar een vakantiebestemming aan de Middellandse Zee, of nog verder, vliegen.

Whisper Aero zet dus al grote stappen op dat gebied. De nieuwste elektrische vliegtuigmotor heeft al een bereik van meer dan 300 kilometer. Aangevuld met een hybride aandrijving kan Whisper Aero het bereik uitbreiden naar meer dan 800 kilometer. Bovendien lost de Whisper motor nog een probleem op. Een van de meest gehoorde klachten van vliegtuigen is het lawaai dat de motoren maken. Welnu, de van Whisper is zo stil dat hij op amper 60 meter afstand nauwelijks nog te horen is.

Bij akoestische tests werd de 6-inch ventilator van Whisper getest als volledig onhoorbaar vanaf een afstand van 200 voet (61 m) over een achtergrondgeluid van 30 decibel. Op 30,5 m afstand registreerde de fluisterventilator een opmerkelijk geluidsniveau van 34,1 dBA. Daarmee is de Whispe EV-vliegtuigmotor een stuk stiller dan die van de concurrentie.