Wisk Aero wil zelfvliegende taxi snel de lucht in sturen

Autonoom voortbewegende elektrische personenvervoersmiddelen. Dat is iets waar veel autofabrikanten al jaren hard aan werken. Tesla is met haar Autopilot al een heel stuk op weg, maar wettelijk gezien – en ook qua veiligheid en techniek – zijn er nog de nodige uitdagingen. Wisk Aero is een luchtvaart startup die ondersteund wordt door Boeing. Zij hebben onlangs hun zesde vliegtuig gepresenteerd. En dat is een bijzondere. Niet alleen omdat hij elektrisch aangedreven wordt, maar ook omdat hij maximaal vier personen volledig autonoom van A naar B kan vliegen. Dat gaat een stuk verder dan de welbekende (militaire) drones die al geruime tijd pakketjes van verschillende 'afkomst' door het luchtruim vervoeren.

Tijd voor ‘bemande’ tests

Wisk Aero is nu zo ver gevorderd dat ze begonnen zijn met het proces dat moet leiden tot een goedkeuring van de FAA om het toestel ook daadwerkelijk in de praktijk, voor de commerciële luchtvaart, te kunnen gaan inzetten. Uiteraard is de eerste stap, als de goedkeuring van de FAA erdoor komt, het uitvoeren van ‘bemande’ tests met de ‘zelfvliegende’ Wisk Aero.

Als alles volgens planning verloopt wil het bedrijf binnen nu en vijf jaar een commerciële luchtvaartdienst opzetten met zelfvliegende toestellen. Ze verwachten dat ze daarmee uiteindelijk jaarlijks 14 miljoen vluchten kunnen gaan uitvoeren, verdeeld over 20 landen wereldwijd.

In de drie jaar sinds de oprichting van Wisk Aero heeft het bedrijf al een aantal grote investeerders en luchtvaartbedrijven weten te strikken. Bedrijven als Hyundai, Toyota, Airbus, Boeing, Bell en Uber.