E-Flight Academy maakt eerste elektrische vlucht naar het buitenland

De Nederlandse startup E-Flight Academy had vorige week de primeur door als eerste met een in Nederland geregistreerd elektrisch vliegtuig (PH-EFL) naar het buitenland te vliegen. Van Teuge naar het Duitse Stadtlohn-Vreden.

30 minuten

De volledig elektrische vlucht duurde 30 minuten en ging van thuisbasis Teuge naar het in Duitsland gevestigde vliegveld Stadtlohn-Vreden. Daar werd het vliegtuig van het type Pipistrel Velis Electro in een uur weer opgeladen en vloog vervolgens terug naar Teuge. Nog nooit eerder werd er met een in Nederland geregistreerd elektrisch vliegtuig (PH-EFL) naar het buitenland gevlogen.

E-Flight Academy

Co-founder en head of training van E-Flight Academy Evert-Jan Feld spreekt van een historische gebeurtenis. "Bij E-Flight Academy vinden we dat uiteindelijk iedereen elektrisch moet gaan vliegen waar dat kan. We zijn in mei dit jaar gestart als eerste volledig elektrische vliegschool van Europa. Dat we nu al de landsgrens over vliegen én dat andere luchthavens zoals Stadtlohn-Vreden elektrisch vliegen omarmen, laat zien dat de ontwikkeling van elektrisch vliegen nu écht in een stroomversnelling komt."

Dagelijks elektrische vluchten

Vliegveld Stadtlohn-Vreden omarmt als één van de eerste in Duitsland elektrisch vliegen en heeft om die reden een permanent laadstation voor elektrische vliegtuigen geïnstalleerd op de luchthaven. Zo kunnen er vanaf vandaag dagelijks elektrische vluchten plaatsvinden tussen Nederland en Duitsland.