Deze 40 startups werken aan duurzame luchtvaart

Stephan Uhrenbacher, oprichter en CEO van Sustainable Aero Lab zegt : “ De startups die de laatste tijd de meeste aandacht hebben gekregen inde lucht- en ruimtevaart, doen ruimtereizen en stedelijke luchttaxi’s. Hoewel deze producten vliegende objecten kunnen verlaten en menselijke verlangens bevredigen, lossen luchttaxi’s of meer mensen in de ruimte niet het probleem op waarmee de commerciële luchtvaart wordt geconfronteerd: moet koolstofvrij worden. En dit moet veel sneller gebeuren dan de meeste mensen in de industrie denken. Het opent ruimte voor startups om componenten te leveren voor toekomstige vliegtuigen of zelfs hele vliegtuigen, maar ook voor nieuwe werkwijzen. ”

De 40 veelbelovende startups :

Duurzame Luchtvaart Brandstoffen

LanzaJet (United States)

Squake (Duitsland)

Capehnia (Duitsland)

WasteFuel (United States)

Fly Green Alliance nederherlands

Phycobloom (United Kingdom)

Elektrische Voortstuwing



Amelia ((United States)

Airflow (United States)

Elroy Air (United States)

Electro Aero (Australië)

Space Charge (United States)

NEVA Aerospace (United Kingdom)

UAV Turbines (United States)

Mobius Energy (United States)

Heart Aerospace (Zweden)

NEAE (Italiè)

Waterstof



Metavista (Zuid Korea)

Universal Hydrogen (United States)

AeroDelft (Nederland)

HyFly (Nederland)

H3 Dynamics (Singapore)

Graforce (Duitsland)

Hylevio (Duitsland)

Plagazi (Zweden)

hypoint (United States)

HyMatters (Nederland)

Digital Backbone



ParaPy (Nederland)

AirEXpert (United States)

Fusion Engineering (Nederland)

Shift Aviation (Ierland)

ribbit (Canada)

AerLabs (Nederland)

Moonware (United States)

Productive Machines (United Kingdom)

Signol (United Kingdom)

Daedalean (Zwitserland)

We hebben gedurfde oplossingen nodig.

“De luchtvaart vliegt rechtstreeks in een klimaatcrisis. Toch is het grootste deel van de industrie gericht op het stapsgewijs verminderen of compenseren van emissies, in plaats van ze helemaal te elimineren. Er is geen tijd meer om deze stapsgewijze aanpak te volgen; de effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en die van invloed zijn op ons dagelijks leven. We hebben gedurfde oplossingen nodig die in het komende decennium emissievrije commerciële vliegreizen mogelijk maken als we enige hoop hebben om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken. Het goede nieuws is dat dergelijke oplossingen bestaan en een enorme marktkansen", zegt Paul Eremenko, CEO en medeoprichter van Universal Hydrogen, en mentor in het Sustainable Aero Lab. Met zijn eigen startup Universal Hydrogen speelt de voormalige CTO van Airbus en United Technologies zelf een actieve rol in de voorhoede van deze activiteit.