Embraer wil in 2026 commercieel elektrisch vliegen

Net als in de automotive industrie, wordt ook van de luchtvaart verwacht dat verduurzaming de komende decennia boven aan de lijst van vernieuwingen staat. Elektrisch aangedreven vliegtuigen zijn er al, maar dan hebben we het vooral over drones en kleinere vrachtvliegtuigen. Elektrisch aangedreven passagiersvliegtuigen zijn weliswaar volop in ontwikkelen, maar he duurt nog wel even voordat we die op lijndiensten zullen zien.

Handvol passagiers

Embraer is naast Boeing en Airbus een van de grootste bouwers van passagiersvliegtuigen ter wereld. De Braziliaanse fabrikant richt zich met name op toestellen voor korte tot middellange afstanden. Toestellen die tussen de 50 en 150 passagiers kunnen meenemen.

Speciaal voor de elektrificatie van de luchtvaart heeft Embraer de dochter Eve opgericht. Daar worden elektrisch aangedreven passagierstoestellen ontwikkeld. Ook dit zijn nog altijd relatief kleine toestellen, die hooguit een handvol passagiers kunnen vervoeren, zogenoemde eVTOL toestellen.