Sociale media mogen niet gedwongen worden kindercontent te filteren

Sociale media-platformen weten welke gebruikers kinderen zijn, want dat moeten mensen opgeven. Maar wat dan weer niet hoeft, is content te filteren voor kinderen. Dat heeft een rechter besloten.

Texaanse wet

Sociale media liggen al jaren onder vuur: wat is nou precies de verantwoordelijkheid van die platforms? Stellen ze slechts een digitaal plein beschikbaar waarop iedereen mag schreeuwen wat hij wil? Het is al gebleken dat dat niet zo is, maar het kan ook te ver. Een rechter heeft besloten dat een nieuwe Texaanse wet waardoor sociale media-apps worden gedwongen exact te weten welke gebruikers kinderen zijn en hierop content te filteren.

Texas is van alle staten in Amerika het meest ‘in alle staten’, kunnen we wel zeggen. Op sommige plaatsen in de staat is op blote voeten lopen verboden of Limburger-kaas te verkopen op een zondag. Maar de vreemdste is waarschijnlijk wel die abortuswet, al is dit inmiddels naar meer staten doorgesijpeld.

i am being so serious when I say all social media should be 18+ why does a 14 year old child think she needs an anti-aging routine? pic.twitter.com/PV5cv2zhY6 — pagliacci the hated 🌝 (@Slatzism) June 15, 2023

Kinderen op social media

Een nieuwe wet voor de bescherming van kinderen op social media, met de lange naam Securing Children Online Through Parental Empowerment (SCOPE), was vorig jaar ontstaan en zou 1 september ingaan. Op het nippertje is daar nu een stokje voor gestoken door de rechter. De reden die de rechter opgeeft voor het niet accepteren van de wet is dat het vrijheid van meningsuiting zou aantasten.

SCOPE is overigens breder dan dat. Sociale media moeten jongeren van onder de 18 heel anders behandelen dan oudere gebruikers. Denk aan gegevensverzameling beperken, gerichte reclame verbieden en financiële transacties alleen toestaan bij toestemming van de ouders. Op zich allemaal goede regels die we in Europa ook kennen, maar er zijn ook veel regels die een wat grijzer gebied opzoeken. Zo moeten diensten een plan maken om te “te voorkomen dat de bekende minderjarige wordt blootgesteld aan schadelijk materiaal”. Denk aan content waarin zelfmoord, zelfbeschadiging, kinderlokkerij en drugsmisbruik worden aangehaald.

TikTok may have started as a kid friendly app, but it is unquestionably no longer an app that should allow children. Same with Twitter and I would also argue IG/FB. We need more strict regulations on children’s access to the internet as well as their ability create content. https://t.co/M5bttzuWYA — britt (@evergreenqveen) January 25, 2024

Grijs gebied

Er zijn meerdere organisaties die hun bezwaar aantekenden tegen de wet en dat is succesvol waar het gaat om de filters die sociale media niet hoeven toe te passen op kinderen. Niet de hele wetgeving wordt gezien als een bedreiging van het First Amendment, waardoor het data verzamelen per 1 september echt niet mag en de leeftijdscheck er zeker moet zijn. Wel zal het een opluchting zijn dat de filters eraf mogen. Wanneer is alcoholgebruik immers misbruik, wanneer is een dieet een eetstoornis? Bovendien zou ‘grooming’ onder andere betekenen dat alle LGBTQ-content in de ban gaat. Problematisch dus, maar dat probleem is nu uit de weg.