YouTube Shorts-teksten worden straks opgelezen door een robot

YouTube heeft diverse nieuwe mogelijkheden onthuld voor YouTube Shorts en daarmee lijken de video’s wederom steeds meer naar TikTok toe te kruipen. Nu zijn YouTube Shorts op zich al een exacte kopie van TikTok, dus dat verbaast ons niet, maar de Shorts lijken er door onder andere een nieuwe spraakfunctie wel weer extra op.

YouTube Shorts

De spraakfunctie ken je wel van TikTok: als je tekst in beeld ziet in de video, dan is er een semi-enthousiaste maar zeer robotische vrouwenstem die dan hardop voorleest wat er staat. Het is altijd een beetje vreemd, maar tegelijkertijd is het inmiddels ook wel een beetje ‘de stem’ van social media. Niet iedereen weet hoe je het erbij zet, maar dat is een heel makkelijk proces. Op YouTube Shorts nu ook.

Je uploadt je video, je zet er wat tekst bij en daarna kun je op de ‘spraak toevoegen’-knop drukken in de linkerbovenhoek van het scherm om de stem te kiezen die jij het beste vindt passen. Er zijn vier stemmen om uit te kiezen bij YouTube. Bij TikTok zijn dat er een stuk meer, dus het is zeker niet altijd die ene vrouwenstem die je ongetwijfeld nu wel in je hoofd hoort wanneer je erover leest.

Gegenereerde captions

Daarnaast rolt YouTube automatisch gegenereerde captions uit, waardoor je die meteen bij de video kunt stoppen in plaats van dat je daar weer een andere app voor hoeft te gebruiken. Je kunt de captions ook een andere stijl maken qua lettertype en kleur, zodat die beter bij je video passen.

YouTube is trouwens niet de enige die van alles pikt van TikTok: het gebeurt andersom ook. TikTok maakt video’s bijvoorbeeld steeds langer, waardoor ze steeds verder in het vaarwater komen van YouTube. YouTube doet er echter al heel goed aan, al dat jatwerk: Shorts is een groot succes dat ondanks dat het er in sommige gevallen wat vreemd uitziet, wel kan bestaan binnen YouTube.