YouTube Shorts passeert grens van 50 miljard dagelijkse views

Op 1 februari startte YouTube een nieuw programma om advertentie-inkomsten te delen met de makers van Shorts video’s. Dat zou meer creators kunnen stimuleren om unieke content voor het platform te maken. In november van het vorige jaar is het videoplatform al begonnen met het testen van shopping en affiliate marketing functies voor Shorts.

YouTube is aan een inhaalslag bezig. Vandaag maakte het platform bekend dat de dagelijkse views van Shorts de grens van 50 miljard doorbroken heeft. Net als de concurrentie is ook YouTube volop bezig om gebruikers te stimuleren om Shorts te bekijken. Daarvoor werd in november onder andere de functie gelanceerd voor het bekijken van Shorts uit op tv.

Meer dan 1,5 miljard maandelijkse Shorts 'kijkers'

Vorig jaar maakte YouTube al bekend dat Shorts meer dan 1,5 miljard maandelijkse gebruikers telt. TikTok doorbrak in 2021 de grens van 1 miljard maandelijkse actieve gebruikers. Instagram heeft inmiddels meer dan 2 miljard gebruikers. Hoeveel van die gebruikers ook naar Reels kijken, daarover doet Insta geen uitspraken, maar op het platform zijn die vrijwel niet te missen.

De volgende actie om nog meer content creators naar Shorts te trekken staat ook al een tijdje in de stijgers. In september werd bekend dat YouTube dit jaar (2023) een functie lanceert dat makers van Shorts de mogelijkheid biedt om geld te verdienen met de filmpjes. Dat wordt een systeem dat gebaseerd is op het geven van (vrijwillige) fooien door kijkers. Dat verdienmodel komt dan bovenop het advertentiemodel van YouTube dat sinds april vorig jaar ook gekoppeld is voor de Shorts. Zo kun je nu ook geld verdienen aan advertenties die YouTube zelf aan veel bekeken Shorts toevoegt.