5 dingen die Adolescence op Netflix een must-watch maken

Netflix heeft weer een monsterhit te pakken, al voelt het gezien de context een beetje vreemd om er zo over te spreken. Het is namelijk juist een heel integere vertelling over een van de ergste dingen die een gezin kunnen overkomen. Dit zijn 5 redenen waarom Adolescence op Netflix nu meteen op je watchlist moet komen te staan.

Adolescence op Netflix

Voordat we in de redenen duiken is het eerst nog handig om te weten waar deze serie om draait. Het is een Britse crimi waarin een 13-jarig jongetje wordt opgepakt voor moord. Hij zou zijn klasgenoot met een mes om het leven hebben gebracht. Wat volgt is een race waarin we detectives, psychologen en vooral zijn ouders zien worstelen om antwoorden te krijgen. Wat is er gebeurd en vooral: waarom?

1. Het is 1 shot gefilmd

Elke aflevering van deze mini-serie is geschoten aan een stuk door. Er is geen gekke trucage gebruikt: elke aflevering is echt in een keer opgenomen en dat is erg knap als je bedenkt dat de afleveringen allemaal 1 uur per stuk duren. Vaak wordt er in 1 shot-films wel wat gecheat, door bijvoorbeeld op een bepaald moment op een muur te zoomen en daar het knipje te doen, maar dat hebben de makers van Adolescence niet gedaan. Er wordt niks aan elkaar gelijmd, het was echt een shot, maar dat betekent wel dat er goed moest worden gepland. Het is extra knap als je naar de tweede aflevering kijkt, met honderden schoolkinderen die er ook zeker niet met AI in zijn gezet: een opzienbarende prestatie van de makers van deze indringende serie.