Wat is hot op Netflix? Deze 10 series domineren in maart 2025

Genres, diversiteit en internationale impact

Wat opvalt in de huidige Netflix-hitlijst is de enorme genre-diversiteit. Van psychologische thrillers en sportdrama’s tot politieke intriges en bovennatuurlijke horror — de smaken van kijkers zijn breed, en Netflix speelt daar slim op in. Ook valt op dat internationale producties steeds vaker in de top staan. Denk aan Oostenrijkse thrillers zoals Woman of the Dead, maar ook Spaanstalige en Scandinavische titels scoren goed. Die wereldwijde mix van verhalen, stijlen en culturen sluit naadloos aan op Netflix’ strategie om content te maken die lokaal voelt, maar internationaal werkt.

Wat kun je binnenkort verwachten op Netflix?

Hoewel sommige titels al weken de lijst domineren (Zero Day, Drive to Survive), blijven er nieuwe releases bijkomen. Binnenkort verschijnen onder andere het langverwachte vervolg op Bridgerton: Season 3, nieuwe afleveringen van Vikings: Valhalla en diverse true crime-documentaires. Netflix zet in op een combinatie van herkenbare franchises, verrassende debuten en sterke miniseries — dus de top 10 van volgende maand zou er zomaar weer totaal anders uit kunnen zien.

Zelf in de gaten houden wat er trending is? Netflix deelt het wekelijks voor films en series.