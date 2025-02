You Seizoen 5: Het laatste hoofdstuk van Joe Goldberg op Netflix

Waar gaat seizoen 5 over?

Na de gebeurtenissen in Londen in seizoen 4 keert Joe Goldberg (Penn Badgley) terug naar New York City. Hoewel hij met zijn nieuwe geliefde Kate (Charlotte Ritchie) een ogenschijnlijk onschuldig leven leidt, blijft zijn verleden hem achtervolgen. Met nieuwe en oude vijanden die hem op de hielen zitten, lijkt dit seizoen een confrontatie met zijn eigen duistere aard onvermijdelijk.

Netflix heeft al laten doorschemeren dat Joe’s verleden een grote rol speelt in het verhaal. Fans speculeren dat personages uit eerdere seizoenen wellicht hun opwachting maken – of dat de slachtoffers die Joe achterliet alsnog voor gerechtigheid zorgen.

Wanneer verschijnt seizoen 5 van You?

Netflix heeft bevestigd dat seizoen 5 van You op 24 april 2025 zal verschijnen. De serie zal opnieuw uit tien afleveringen bestaan, waarin Joe’s lot definitief wordt bepaald.

Nieuwe en terugkerende castleden

Naast Penn Badgley als Joe en Charlotte Ritchie als Kate, krijgt seizoen 5 ook nieuwe gezichten:

Madeline Brewer ( The Handmaid’s Tale )

) Anna Camp ( Pitch Perfect )

) Griffin Matthews (The Flight Attendant)

Hun rollen zijn nog niet volledig onthuld, maar zullen naar verwachting een grote impact hebben op Joe’s lot.

Einde van een Netflix-hit

Sinds de start in 2018 is You een van Netflix’ meest besproken series. De show, gebaseerd op de boeken van Caroline Kepnes, wist met zijn combinatie van romantiek, spanning en zwarte humor een miljoenenpubliek te trekken. Showrunners Sera Gamble en Greg Berlanti beloven dat seizoen 5 een passend einde zal geven aan Joe’s bizarre levenspad.