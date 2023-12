Top 10 series en films die mensen dit jaar op Netflix keken

Netflix zegt normaal zoveel over aantallen. Het geeft wel aan wat de top 10 is in een land, maar niet hoeveel mensen het ook daadwerkelijk hebben gekeken. Nu heeft het echter besloten om toch een tipje van de sluier op te lichten: het komt namelijk met een ‘Wat hebben we gekeken’-rapportage, waarin het informatie geeft over hoe veel uur iets werd gekeken in een half jaar tijd. En die lijst is er nu van de eerste helft van 2023. Wat hebben we gekeken? We nemen de tien meeste uren gekeken series, maar check de lijst zelf als je nieuwsgierig bent hoe jouw favoriete serie of film het heeft gedaan. Er staan in het rapport maar liefst 18.000 titels, wat 99 procent is van alles op Netflix: bijna 100 miljard uur. Netflix geeft aan dat opvalt dat niet-Engelse verhalen populair zijn: ze staan voor 30 procent van alles wat is gekeken. Ook geeft het aan dat de titels natuurlijk soms al langer op Netflix staan en daardoor bijvoorbeeld meer kijkuren hebben dan anderen. Wij waren best verrast toen we de top 10 zagen. Dit is het:

1. The Night Agent: seizoen 1 - 812.100.000 uur bekeken Het spannende The Night Agent gaat over een FBI-agent die ‘s nachts in de kelder van het Witte Huis werkt. De man, gespeeld door Gabriel Basso, ontdekt in deze serie dat er een samenzwering gaande is. En sommige mensen weten dat hij, en de vrouw die hem hierover opbelde, meer weten: wat een reden is om huurmoordenaars op ze af te sturen. Een heel intrigerende vertelling waarbij je op het puntje van je stoel zit.

2. Ginny & Georgia: seizoen 2 - 665.100.000 uur bekeken en seizoen 1 302.100.000 Het is drama, het is comedy, maar het is vooral verfrissend. Ginny & Georgia gaat over een familie die nogal interessant is samengesteld: moeders is 30 en een beetje een hippie, dochterlief is 15 en dan is er ook nog een zoon van 9. Ze is alleenstaande moeder nadat haar man overlijdt en het is reden voor ze om naar een nieuwe plaats te verhuizen voor een nieuwe start. Dat gaat echter allemaal niet van een leien dakje, en daar genieten we inmiddels al twee seizoenen van. En daar komen er sowieso nog twee bij.

3. The Glory: seizoen 1 - 622.800.000 uur bekeken Korea is al een tijdje hot en dat zien we aan de populariteit van K-Pop, het enorme succes van Squid Game en het feit dat er steeds meer Koreaanse series verschijnen op Netflix en andere streamingdiensten. Zo ook The Glory en dat is extreem populair. Het is een bizar verhaal over een meisje dat met geweld te maken krijgt door nota bene haar eigen klasgenoten. Ze besluit op een wraaktocht te gaan, maar niet direct. Als ze een volwassene is dan start ze haar tocht, die ze heel voorzichtig, maar pittig aanpakt. Met een geweldige rol van Song Hye-Kyo.

4. Wednesday: seizoen 1 - 507.700.000 uur bekeken Ze is briljant en iedereen kent wel iemand die een beetje Wednesday is. Deze Addams Family-spin-off is een groot succes op Netflix, mede dankzij de geweldige acteerprestaties van Jenna Ortega. Het leuke aan de serie is dat het niet zozeer eng is, maar soms toch stiekem ineens best goor. Wednesday gaat in deze serie naar school en als er een moord wordt gepleegd op haar school, dan stapt ze even in de schoenen van Sherlock Holmes om uit te vinden wat er is gebeurd. Wednesday is heerlijk duister, een tikkeltje ongeïnteresseerd en ze maak constant opmerkingen die een glimlach op je gezicht brengen.

5. Charlotte: A Bridgerton Story - 503.000.000 uur bekeken Het kostuumdrama Bridgerton is populair op Netflix, maar het tweede seizoen werd door veel mensen toch een stuk minder gewaardeerd dan het eerste. In Charlotte, een spin-off, leren we meer over Queen Charlotte. Het is een prequel waarin we in het jaar 1761 stappen om te zien hoe deze koningin is geworden wat ze nu is. India Amarteifio speelt de jonge koningin. Leuk om te zien dat zoveel mensen meer willen weten over iemand die in Bridgerton zelf eigenlijk een relatief kleine rol had.

6. You: seizoen 4 - 440.600.000 uur bekeken Hij neemt je constant mee in zijn gedachten en hierdoor begrijp je wat beter hoe het brein van een psychopaat werkt. In You wordt je door Penn Badgley meegenomen in verschillende periodes in zijn leven, waarin hij vrouwen leert kennen waar hij nogal geobsedeerd door raakt. Hij speelt Joe Goldberg, een man die onder andere door technologie te gebruiken zijn slachtoffer het leven zuur maakt, maar soms ook zichzelf. Hij komt vaak in benarde posities terecht en jij als kijker maakt dat allemaal volledig mee. In 2024 komt er een einde aan de stalkpraktijken, want dan eindigt de serie met het vijfde seizoen.

7. Outer Banks: seizoen 3 - 402.500.000 uur bekeken We genieten op Netflix van tienerdrama’s: we zien het in Elite en in Riverdale, maar ook in Outer Banks. Outer Banks draait om twee groepen tieners die rivaliseren en er is vooral een groot verschil tussen de mensen met geld, en de mensen die uit de working class komen. Als een van de vaders van de kinderen uit de groep vermist raakt, dan gaan ze hun best doen om tot op de bodem uit te zoeken wat er is gebeurd. Maar, dat is natuurlijk helemaal niet zo eenvoudig en al gauw ontrafelt er een heel gedoe waarbij je je kunt afvragen of die tieners er wel zo goed aan hebben gedaan slapende honden wakker te maken. Er is al een vierde seizoen aangekondigd, dus je kunt dit derde seizoen met een gerust hart kijken. En dat hebben veel mensen duidelijk ook al gedaan.

8. FUBAR: seizoen 1 - 266.200.000 uur bekeken Het is geen geheim dat we hier bij DutchCowboys altijd erg genieten van dingen met Arnold Schwarzenegger. FUBAR is niet zijn beste werk, maar het is een heel vermakelijke serie waarin de acteur een man speelt die een geheim heeft voor zijn dochter, maar ook andersom. Het is een soort Mrs and Mrs Smith (waarvan ook een serie in de maak is trouwens, maar dan bij de concurrent), want ze blijken allebei CIA-agenten te zijn. Als de twee echter moeten samenwerken, dan komen ze erachter dat ze toch wel echt vooral vader en dochter zijn.

9. Manifest: seizoen 4 - 262.600.000 uur bekeken Het is het vierde én het laatste seizoen, maar dat is juist een goed moment om Manifest te gaan kijken. In deze serie volgen we de passagiers van Montego Air Flight 828. Op zich een heel normale vlucht van Jamaica naar New York, maar eenmaal aan de grond blijkt dat de inzittenden in een wereld van 5,5 jaar later zijn geland. Er is al om ze gerouwd, en dat is erg moeilijk. Maar er is iets nog moeilijkers dat in de achtergrond speelt: waarom zijn deze passagiers uitgekozen?

10. Kaleidoscope: Limited Series - 252.500.000 uur bekeken Kaleidoscope is een interessante serie omdat het voor het eerst is dat we een Netflix-show (of überhaupt een serie) kijken waarbij niet iedereen het in dezelfde volgorde kijkt. Toegegeven, het eindresultaat is niet altijd even perfect, maar het vertelt wel een vermakelijk verhaal over een heist, waarbij je dus elke aflevering op een ander moment kunt kijken (en Netflix ze dus ook willekeurig aan je voorschotelt). Wel goed opletten, want er worden soms flinke tijdsprongen gemaakt. Maar wel kijken, want dit is een bijzondere primeur voor de.. wereld eigenlijk.