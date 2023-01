Wat je moet weten voordat je Kaleidoscope op Netflix start

Netflix trakteerde abonnees op 1 januari met een heel seizoen van een gloednieuwe serie. Gloednieuw concept, kunnen we wel zeggen. Kaleidoscope is namelijk niet chronologisch opgebouwd. Kijk je hem dus met iemand op afstand, dan ziet diegene heel andere afleveringen dan jij. Dit is alles wat je moet weten voordat je Netflix aanzet en met Kaleidoscope begint.

Dat het een heerlijke heist-set-up heeft

Houd je van The Money Heist en van Ocean’s Eleven? Dan zit je helemaal goed met Kaleidoscope. Het is een serie waarin een team dieven zich verenigd om tijdens een orkaan 7 miljard dollar aan obligaties te stelen. Een typische heist-show waarin elk personage zijn eigen vaardigheid heeft, maar ook zijn eigen persoonlijkheid op tafel gooit. Wie is wel te vertrouwen en wie niet? Altijd leuk om dat te helpen meepuzzelen, naast natuurlijk dat gevoel wanneer de heist echt lukt: je voelt je bijna zelf een beetje rijk. Maar, gaat die heist wel lukken in Kaleidoscope?

Dat Netflix het met zijn non-lineaire vertelling anders wil doen De streamingdienst heeft besloten om te kiezen voor een non-lineaire vertelling, maar dat niet alleen: het is niet een vertelling die bij iedereen hetzelfde is. Jij kan het aanzetten op Netflix en starten met de blauwe aflevering, terwijl iemand anders begint met de paarse aflevering. Dit is geheel willekeurig (tenzij je het handmatig kiest) en is heel fascinerend. Elke aflevering heeft een kleur en speelt zich een x aantal uur voorafgaand aan de heist af. Het kan dus zijn dat je hier en daar wat in de tijd aan het springen bent. Je begrijpt vast dat de serie hierdoor wel een iets andere opzet heeft dan je gewend bent; wat je normaal in een vertelling wel kunt doen, dat kan in zo’n non-lineaire vertelling niet altijd. En ja, dat betekent dat Kaleidoscope niet altijd ideaal werkt, maar dat vergeven we de Flix graag: we hebben een concept als dit nog nooit gezien.

Dat het herkenbaar is Het voordeel aan deze hectiek aan afleveringen die ‘door elkaar’ afspelen, dat is dat heist-series altijd wel bepaalde pilaren hebben waarop ze zijn gebouwd: er is eerst een team dat samengesteld wordt, een plan dat wordt gemaakt, er gaat natuurlijk op de dag dat het allemaal moet gebeuren toch iets mis en dan is er altijd dat spanningsveld van vertrouwen en wantrouwen. Plus: die beloning, of misschien wel niet. Wetende dat dat altijd wel in een heist-verhaal voorkomt zorgt dat Kaleidoscope niet chaotisch wordt.

Dat Giancarlo Esposito tof is We hoeven je dit misschien niet te vertellen, zeker niet als je Breaking Bad hebt gezien, maar Giancarlo Esposito is een heel toffe acteur. Hij speelt de hoofdrol van Leo Pap, de leider van het gespuis. Hij is enorm overtuigd van het plan en wil dit dan ook te allen tijde doorzetten. Meer is niet nodig: gewoon kijken en genieten van Giancarlo. Hoe ‘men’ vindt dat je het hoort te kijken Wil je ondanks het feit dat deze serie expres willekeurig is, toch de chronologische volgorde kijken? Oke, oke, dat is een keuze. Nou, komt ie: "Violet: 24 Years Before the Heist"

"Green: 7 Years Before the Heist"

"Yellow: 6 Weeks Before The Heist"

"Orange: 3 Weeks Before the Heist"

"Blue: 5 Days Before the Heist"

"Red: The Morning After the Heist"

"Pink: 6 Months After"

"White: The Heist" the series finale Hoe je het ook kijkt is aan jou: als je het maar kijkt. Heel veel plezier!