Regen? Met deze 10 documentaires vermaak jij je binnen

Het was een heerlijke zomer, maar moeder natuur maakt het duidelijk: dat is voorbij. Het komt met bakken uit de hemel. Hallo herfst. Tijd om lekker binnen te zitten. 10 documentaires die de moeite waard zijn Nu kun je met een dekentje op de bank kruipen en een film aanzetten, maar wat dacht je van een documentaire? Even wat anders. Er is genoeg te zien. Dit zijn 10 docu’s die de moeite waard zijn.

The Pixar Story (Disney+) Pixar is een heel geliefd bedrijf: dat kan ook haast niet anders. Het is een bedrijf dat zowel heeft geholpen bij het ontwikkelen van rendering technologie, als dat het gewoon heel fijne animatiefilms maakt voor het hele gezin. In The Pixar Story zie je hoe een kleine, soort techstartup verandert in één van de bekendste filmhuizen ter wereld. In deze docu komen ook allerlei belangrijke mensen in dit verhaal aan bod: George Lucas, Brad Bird, Tom Hanks en Steve Jobs. Geheid dat het niet bij deze docu blijft, als je hem aanzet: je zal er sowieso een Pixar-film door willen kijken.

Rolling Thunder Revue (Netflix) Je hoeft niet te houden van zanger Bob Dylan om deze documentaire te waarderen. In de eerste plaats al om de maker ervan: Martin Scorsese, de regisseur van onder andere The Wolf of Wall Street. Deze docu zet enorm fantastisch uiteen wie Bob Dylan nu toch was, of nou ja, probeert dat, want waarschijnlijk weet de man dat zelf ook niet. De oude beelden uit 1975, de mooie vertelling: het is een fantastische documentaire die zowel feiten inzet als tegen fantasie aanschuurt.

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain (HBO Max) Anthony Bourdain is bekend van zijn documentaires over koken, of eigenlijk vooral: eten. Helaas werd hij in 2018 dood gevonden, maar in deze documentaire voelt het alsof hij nog leeft. Dat is niet zomaar. Er is namelijk door deepfakes ook een gedeelte van de teksten ‘ingesproken’, alsof Anthony Bourdain het zelf heeft gezegd. Een controversiële keuze die niet bij iedereen in goede aarde valt, maar die wel heel goed past bij de manier waarop Bourdain televisie maakte. Zelfs als deze man je normaliter tegen de haren instrijkt, zal je aan het einde van deze documentaire meer respect voor hem kunnen opbrengen.

Pumping Iron (Amazon Prime Video) Arnold Schwarzenegger is een fascinerende man: hij was acteur, gouverneur, maar ook bodybuilder. Dat laatste deed hij op zijn top toen hij 28 jaar oud was. Hij deed toen zijn gooi naar de zesde Mr. Olympia-titel en hij had een heel andere mindset dan nu. Erg mooi om te zien, zo’n man die op het punt staat om een Hollywood-legende te worden.

The Last Dance (Netflix) Deze documentaire van Netflix kan soms wat in herhaling vallen, maar er worden zoveel gekke verhalen verteld, dat je oren ervan zullen klapperen. Is dit hoe professioneel basketbal in elkaar zit? In deze documentaire komen alle levende basketballegenden aan het woord: Michael Jordan, Scottie Pippen en Dennis Rodman aan bod. Ze vertellen over ruzies, vechtpartijen en hun eigen rol en imago toen ze hun heldentijd bij de Chicago Bulls beleefden.

Free Solo (Disney Plus) Deze docu draait om een veel minder beroemd persoon: Alex Honnold. Deze man is geniaal: hij weet door te free climben (dus bergklimmen zonder gezekerd te zijn, zonder aan een touw te zitten) de gekste gebergten de baas te zijn. In deze documentaire gaat hij El Capitan in Yosemite National Park beklimmen. Een heel spannende docu waarnaar je van begin tot eind ademloos zit te kijken.

Summer of Soul (Disney+) De ultramuzikale Questlove gaat in deze documentaire op zijn eigen queeste, namelijk naar zwarte cultuur, muziek en mode. Hij duikt in het 1969 Harlem Culture Festival in deze Oscar-winnende documentaire. Tijdens dit festival staan onder andere Stevie Wonder, Nina Simone en Gladys Knight & The Pips op het podium, in precies dezelfde zomer als Woodstock. Maar: waarom wordt er zo weinig over dit iconische concert gesproken? Dat is waar Questlove naar op zoek gaat in deze bekroonde docu.

Heaven’s Gate: The Cult of Cults (HBO Max) Documentaires kunnen mooi zijn door het onderwerp, door hoe ze gemaakt zijn, of ze kunnen gewoon verbazingwekkend zijn door de bizarre capriolen die onze medemensen uithalen. Heaven’s Gate: The Cult of Cults is van die laatste categorie. In deze vier-delige docu volgen we een ufo-cult onder leiding van Marshall Applewhite, die gelooft dat de fysieke lichamen op aarde slechts een drager zijn van de ziel, maar dat ze buitenaardse wezens worden en in een ufo naar de hemel gaan. Het resultaat? Een groepszelfmoord in 1997, die tot op de dag van vandaag nog steeds te boek staat als de grootste zelfmoordactie ooit in de Verenigde Staten. Fascinerend en overduidelijk voer voor een documentaire.

Descendant (Netflix) In deze docu gaan de makers op zoek naar de Clotilda, het laatste schip dat slaaf gemaakte mensen vanuit Afrika meenam naar de Verenigde Staten. Dit gebeurde lang, lang nadat de slavenhandel al was verboden. In deze documentaire leren we meer over de mensen aan boord, maar ook over wat er toch met dat verhaal is gebeurt en hoe dat nog steeds invloed heeft op hedendaags Amerika. Een indringende docu die je waarschijnlijk nog lang zal bijblijven. Eentje waardoor je de wereld misschien zelfs wel anders gaat zien.

Fire of Love (Disney+, vanaf 11 november) Fire of Love is een docu die lang in de bioscoop heeft gedraaid, omdat het zo’n mooi verhaal is. Het gaat om de getrouwde vulkanologen Katia en Maurice Krafft die hun liefde voor elkaar en voor vulkanen delen door samen op pad te gaan. Echter hoor je al aan het begin van de vertelling dat de twee bij een eruptie van een vulkaan om het leven zijn gekomen, wat dit een nog rakere documentaire maakt.

Meer docu's Wil je nog meer documentaires kijken? Er zijn er nog meer die we aanraden, zoals The Inventor op HBO Max, Waking Sleeping Beauty op Disney+, 13th op Netflix, Life Itself op Amazon Prime Video, Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off op HBO Max en natuurlijk David Attenborough: A Life on Our Planet op Netflix.