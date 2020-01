Wat je moet weten voor je Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez kijkt

De ene dag stond hij voor de American dream: Aaron Hernandez was een NFL-Superbowl-superster met een dochtertje, een prachtige vrouw en miljoenen op de bank. Maar hij bleek een duistere kant te hebben. Deze man was zoals Jambers het zou stellen overdag een topatleet en ‘s avonds een gangster. In Netflix-serie Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez wordt uiteengezet hoe deze American footballspeler te werk ging, inclusief de nodige plottwists. Dit moet je weten voor je gaat kijken.



Aaron Hernandez

Eén van de belangrijkste tips die we je kunnen meegeven, dat is om in ieder geval niet te lezen wat er allemaal is gebeurd. We zullen in dit artikel ook niets spoilen. De documentaire is voor ons ‘buitenstaanders’ in Nederland waarschijnlijk een aanzienlijk grotere eyeopener dan voor Amerikanen die over deze man al de nodige nieuwsberichten voor de kiezen hebben gekregen.

Wat de 3-delige Netflix-docu zo bijzonder maakt, is dat er veel facetten van Aaron naar voren komen. Echter lijkt het eigenlijk helemaal niet zo om deze man te gaan, maar om een veel groter probleem dat voornamelijk in Amerika speelt. Dat het is ingepakt in een documentaire over moorden, dat is een gedurfde keuze. Het is overigens geen documentaire die de journalistieke regels van hoor- en wederhoor heeft toegepast, dus je hoort verhalen direct van enkele bronnen, maar nooit direct van de man zelf.