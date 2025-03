Drive to Survive maakt lompe monteerfout: Max is not amused

Max Verstappen heeft al vaker laten doorschemeren geen fan te zijn van Drive to Survive op Netflix, maar nu maken ze het ook wel iets te bont. Door beelden van verschillende Grand Prix door elkaar heen te mixen, lijkt het alsof Max Verstappen boos was in Miami toen Lando Norris zijn eerste race won.

Zandvoort of Miami?

We weten in Nederland heel goed dat Zandvoort bepaald geen Miami is, maar in de montage is dat toch goed misgegaan. Daar zien we Max Verstappen met het petje van Zandvoort zitten, terwijl we verder allemaal beelden van Miami voorgeschoteld krijgen. Hierdoor lijkt het alsof Verstappen zijn concurrent niets gunt.