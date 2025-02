Formule 1-seizoen 2025 gaat bijna van start: dit is wanneer ze rijden

Wanneer en waar rijden ze?

10 teams dus, maar waar kunnen we ze zoal zien dit jaar? Op heel veel plekken. Dit zijn ze:

26 – 28 februari is het testweekend, waarbij we de nieuwe auto’s voor het eerst in actie zien. Verder is het daarna al vrij snel Grand Prix-tijd:

14-16 maart – Australië

21-23 maart – China

04-06 april – Japan

11-13 april – Bahrein

18-20 april – Saudi-Arabië

02-04 mei – Miami

16-18 mei – Italië (Emilia-Romagna)

23-25 mei – Monaco

30 mei – 01 juni – Spanje

13-15 juni – Canada

27-29 juni – Oostenrijk

04-06 juli – Groot-Brittannië

25-27 juli – België

01-03 augustus – Hongarije

29-31 augustus – Nederland

05-07 september – Italië

19-21 september – Azerbeidzjan

03-05 oktober – Singapore

17-19 oktober – Verenigde Staten

24-26 oktober – Mexico

07-09 november – Brazilie

20-22 november – Las Vegas

28-30 november – Qatar

05-07 december – Abu Dhabi

24 races, schoon aan de haak. Met, zoals we inmiddels gewend zijn, Bernd Maylander achter het stuur in de safety car van Aston Martin. Formule 1 is in Nederland te bekijken via een F1 TV-abonnement of een abonnement op Viaplay, dat sinds dit jaar op Odido en Delta ook uitzendt op televisie via een zender, in plaats van alleen te livestreamen. Ook is Rob Kamphues nu in dienst bij ViaPlay en hij zal op het ViaPlay-kanaal samenvattingen geven van de races.