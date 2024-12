Geen Formule 1 Gran Prix van Zandvoort meer na 2026

Max, Hamilton of Perez in actie zien in eigen land? Dat kan nog maar twee jaar, want na 2026 is er geen Gran Prix van Zandvoort meer. De organisatie van de race wil de handdoek in de ring gooien na de twee aankomende races in Nederland.

Dutch GP

Het komt niet helemaal als een verrassing: het contract loopt volgend jaar af en krijgt een verlenging van een jaar. Het is ook niet zo dat er wordt gerouleerd met andere circuits in buurlanden: het is over en uit voor Zandvoort, meldt NOS, dat sprak met Robert van Overdijk, de directeur van Dutch GP. “We hebben heel veel afwegingen gemaakt en dit is de uitkomst. Uiteindelijk is het ónze keuze. Misschien is de F1-top verrast, maar ze respecteren en snappen ons zeker. Ze weten hoe wij moeten werken.”

De achterliggende reden van het stoppen is geld. Waar eigenlijk alle Formule 1-circuits op overheidssubsidies kunnen rekenen, is dat in Nederland niet het geval (en verder alleen bij het Britse Silverstone niet). Het blijkt moeilijk om financieel goed rond te krijgen, ondanks dat sommige kaarten eruit gaan voor exorbitante prijzen.