Zo wordt gecheckt of Olympische wielrenners geen motortjes gebruiken

Vanavond is de opening van de Olympische Spelen en we zijn heel benieuwd wat Parijs allemaal heeft bedacht om het spektakel een waar spektakel te maken. We weten dat Samsung vanaf bootjes op de Seine zal filmen met zijn smartphones. Tech lijkt sowieso een grote rol te spelen op de Spelen. Eerst was er al een akkefietje met een drone, maar nu blijkt dat tech ook positief wordt ingezet, namelijk door te checken of fietsers niet stiekem een motortje gebruiken.

Motor doping

De Union Cycliste Internationale is verantwoordelijk voor het checken van de fietsen en dat doet het met een beetje technische hulp. Met een soort tablet kan worden gescand of er geen elektrische motortjes in de fietsframes zijn ingebouwd. We weten allemaal het grote wielren-dopingschandaal nog van Armstrong: nu blijkt dat ook de fietsen zelf niet altijd dopingvrij zijn. Motor doping wordt daadwerkelijk gebruikt en daarom doet de Franse fietsorganisatie er alles aan om dat te voorkomen.

Een wielrenfiets stiekem een e-bike maken is natuurlijk niet eerlijk, maar gelukkig zijn er technieken om het te onderscheppen. Alle kleine beetjes kunnen al een wereld van verschil maken. De Belgische Femke Van den Driessche werd gesnapt met een motortje in haar fiets tijdens de Cyclocross Wereldkampioenschappen in België in 2016, al claimde ze onschuldig te zijn.

Van infrarood naar röntgen

In eerste instantie was infrarood een oplossing waaraan men dacht om de camera’s te detecteren, maar toen kwam er een magnetometrische tablet die de fiets scant en met een magnetometer checkt of er verstoringen zijn in het magnetische veld. Dan kun je zien of er in de fiets metalen of magneten zitten. Deze methode werd opgevolgd door een soort röntgenscan die wordt gemaakt. Dit heeft als voordeel dat er geen valse positieven zijn en dat de fiets niet helemaal uit elkaar hoeft te worden gehaald. Bovendien is er ook een beloningssysteem bedacht voor mensen die aan de bel trekken wanneer ze weten dat anderen van een fietsmotor gebruik maken.

Wielrenners zullen het dus helemaal op eigen kracht moeten doen, tijdens deze Olympische Spelen. Maar als het goed is hebben ze daar ook al een paar jaar naartoe getraind. Morgen begint het wielrennen met de olympische tijdrit van de vrouwen (32,4 kilometer), gevolgd door die van de mannen (ook 32,4 kilometer). Maar eerst vanavond die opening, veel plezier!