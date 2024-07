Deze 6 Nederlandse atleten wil je niet missen tijdens de Olympische Spelen in Parijs

Het is aftellen naar de Olympische Spelen in Parijs. Dat betekent dat als je geen tickets hebt je de Olympische Spelen gaat volgen op televisie. Naast de reguliere zenders die aandacht geven aan dit mega sportevenement is er nu ook de gelegenheid om voor het eerst via HBO Max letterlijk alles te volgen. Zo krijgen alle 32 olympische sporten een speciale pagina waarmee je als gebruiker specifieke evenementen kunt toevoegen aan je eigen kijklijst.

Recordaantal medailles op de Olympische Spelen

Dit jaar strijden 10.500 atleten in 32 sporten strijden op 41 locaties. De betaalzender volgt dit alles live met meer dan 3800 uur aan live content. Volgens de dataspecialisten van Gracenote gaat Nederland dit jaar een recordaantal van 34 medailles mee naar huis nemen. Dit zou Nederland naar de vierde plek op de medaillespiegel brengen, en dat is bijna niet te geloven toch. Hieronder worden 6 Nederlandse atleten uitgelicht die je zeker in de gaten moet houden.

Sifan Hassan – Hardlopen

Sifan Hassan is absoluut een van de topatleten om in de gaten te houden. In 2008 vluchtte ze naar Nederland om hier een nieuw leven op te bouwen. Met haar hardloopschoenen heeft ze inmiddels geschiedenis geschreven. In 2021 won ze het eerste Olympische goud voor Nederland in 29 jaar op de 5.000 meter. Daarna voegde ze goud op de 10.000 meter en brons op de 1.500 meter toe aan haar indrukwekkende medaillecollectie. Geen wonder dat alle ogen op haar gericht zijn. Dit wil je niet missen!

Live: Hassan loopt Ronde 1 op 2 augustus om 18.10 uur, de finale op 5 augustus om 21.10 uur en de 10.000 meter op 9 augustus om 09.55 uur.