500 Waterstofauto's voor de Olympische Spelen

Over iets minder dan een jaar is Parijs het toneel van de 30e Olympische zomerspelen van het moderne tijdperk. En deze spelen worden zowaar nog wat moderner. Dat wil zeggen, er is meer aandacht voor het klimaat. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft zich namelijk tot doel gesteld dat de Spelen van Parijs de helft minder CO2-uitstoot moeten veroorzaken dan die van 2012 in Londen en 2015 in Rio de Janeiro.



Vloot van 500 Mirai’s in Parijs

Toyota doet, als partner van het IOC en de (Paralympische) Zomerspelen in Parijs, ook een duit in het duurzame zakje. De Japanse fabrikant levert namelijk 500 waterstof-elektrische auto’s, Mirai’s, aan de organisatie.

Daarnaast is er ook voor gezorgd dat de waterstof die deze auto’s tijdens en rondom de Spelen moeten tanken, gewonnen is uit hernieuwbare bronnen. Het is dus zogezegd groene waterstof die geleverd zal worden door Air Liquide.

“Tijdens de Spelen in Parijs toont Toyota zijn innovatieve capaciteiten op het gebied van waterstof-elektrische mobiliteitsoplossingen. We demonstreren die oplossingen met de Mirai en met onze andere producten. We delen de ambitie van het Internationaal Olympisch Comité van Parijs 2024 om de milieu-impact van de Spelen zo klein mogelijk te maken. Dat doen we door een vloot van 100% geëlektrificeerde personenauto’s”, aldus Cédric Borremans, Hoofd van de Olympische en Paralympische Divisie van Toyota Motor Europe.