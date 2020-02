​Toyota en het sponsorship van Olympische en Paralympische atleten

Sport daagt uit, inspireert en verenigt. In 2020 vinden de Olympische en Paralympische Spelen plaats in Tokyo. Autofabrikant Toyota is een partnership aangegaan met het Olympisch Comité en het Paralympisch Comité. Daarmee is Toyota het eerste automerk dat wereldwijd partner is. De autofabrikant gelooft in de kracht van beweging, ‘Mobility for all’. De campagne ‘Start Your Impossible’ sluit daar goed bij aan. Hiermee zet Toyota zich in voor een inclusievere en duurzamere samenleving waarin iedereen zijn dromen kan najagen. Meerdere Nederlandse Olympische en Paralympische atleten hebben zich al verbonden de campagne, waaronder Dafne Schippers en Esther Vergeer.



Dromen waarmaken

Mobiliteit gaat volgens Toyota verder dan alleen auto’s. Het draait ook om het aangaan van uitdagingen en waarmaken van dromen. ‘Start Your Impossible’ richt zich hierop en onderstreept het doel van de autofabrikant om iedereen de vrijheid van mobiliteit te geven. Bovendien gelooft Toyota dat met passie en doorzettingsvermogen alles mogelijk is.

Door middel van het partnership met de Olympische en Paralympische Spelen moedigt Toyota een vreedzame samenleving aan, zonder discriminatie. Bovendien wil het hiermee een duurzamere samenleving realiseren door mobiliteit. De vrijheid die mobiliteit geeft staat voorop, of iemand nu 1 of 100 jaar oud is. Als iedereen vrij kan bewegen, is alles mogelijk.

Impossible Moments – Sportfragmenten waarvan je kippenvel krijgt

In de aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van volgend jaar deelt Toyota regelmatig een korte video van historische sportmomenten. Inclusief het bijzondere verhaal achter die momenten. ‘Impossible Moments’, sportprestaties die onmogelijk leken, maar toch werden behaald en je kippenvel bezorgen.