​Per vliegende taxi naar de Olympische Spelen: zo kan dat werken

Frankrijk is in 2014 de host van de Olympische Spelen, dus het is al druk bezig met plannen bedenken voor het grootse sportevenement. Eén van die plannen heeft alles te maken met vervoer, want Parijs kan een uitdaging zijn. Daarom komen er vliegende taxi’s. Dit is wat je je daar ongeveer bij kunt voorstellen.

Vliegende taxi's Frankrijk heeft twee routes gepland: tussen de vliegvelden Charles de Gaulle en Le Bourget, plus tussen twee buitenwijken om snel van het ene naar het andere sportevenement te komen, schrijft Bloomberg. Het is nu aan Velocopter, Airbus, Lilium, Joby Aviation en Vertical Aerospace om dit door te ontwikkelen. Een vliegende taxi houd je echter niet even aan op straat, dat gaat anders. Denk bijvoorbeeld aan Uber: daarvoor gebruik je een app om een taxi te boeken. Niet geheel toevallig is ook Uber een van bedrijven die werken aan de toekomst, want met Uber Elevate is het van plan om in 2023 al taxi’s te hebben vliegen. Waar je zou verwachten dat een vlucht in een vliegende taxi (en dus eigenlijk een soort helikopter) extreem duur is, belooft Uber prijzen van 1,86 dollar per mijl (dat is omgerekend 1,65 per 1,6 kilometer). Al rekent Uber Elevate in eerste instantie hogere prijzen van 5,73 dollar per mijl (5 euro per 1,6 kilometer), het bedrijf verwacht naar dat veel lagere tarief te kunnen gaan en hoopt zelfs op 0,44 dollar (0,39 euro) per mijl.

Vliegen boven de file Waarschijnlijk zullen mensen extra geld overhebben voor deze bijzondere taxi’s. Ten eerste om de ervaring, maar ten tweede omdat het enorm scheelt in grote steden die vaak gepaard gaan met files. Los Angeles is beroemd om zijn verkeersinfarcten, maar zeker als de Olympische Spelen neerdalen in de Franse hoofdstad, zal Parijs ook een nog grotere uitdaging zijn voor autoverkeer. Of de taxi’s in Parijs ook zo goedkoop worden, dat is nog onbekend. Lilium, dat een soort vliegtuig-achtige taxi’s maakt, heeft wel eens gezegd dat het van plan is om mensen vanuit Manhattan naar de luchthaven JFK te vervoeren voor 70 dollar. Dat zou betekenen dat mensen voor een vlucht van 24 kilometer 62,11 euro betalen (en dus slechts 2,58 euro per kilometer).

Deeltaxi Eén van de redenen dat het relatief goedkoop kan, dat is dat je niet in je eentje een vliegtaxi boekt. Het werkt net als bepaalde Uber-opties op basis van delen. Zeker waar het gaat om evenementen is dat makkelijk geregeld, want iedereen moet waarschijnlijk naar exact dezelfde locatie. Dat maakt de Olympische Spelen ook een goed evenement om te zien hoe zoiets in zijn werk gaat. Het is aannemelijk dat je tijdens de Olympische Spelen dus een vliegtaxi boekt via een app, je vervolgens naar de vliegtaxi-standplaats gaat en dan net als in een gewone taxi betaalt per kilometer. Het voordeel is dat je veel sneller gaat: niet alleen omdat er geen filevorming is, maar ook omdat deze luchtvaartuigen sowieso veel sneller gaan.

280 kilometer per uur Lilium zou wel 280 kilometer per uur kunnen gaan, al is dat op korte stukken minder snel. Lilium hoopt de Uber van de luchttaxi te worden en aangezien het toch al van plan was om vanaf 2025 commerciële vluchten aan te bieden, zouden de Olympische Spelen een goede test zijn voor het bedrijf en zijn Lilium Jet. Toch kun je dat breder zien, want we hebben nog weinig vliegtaxi's gezien. Het is dus eigenlijk vooral een test voor de wereld om te kijken of vliegtaxi's inderdaad de uitkomst bieden die de vele bedrijven in die business beweren.