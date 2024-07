Olympische Spelen belanden nu al in een schandaal met drones

De Olympische Spelen moeten nog goed en wel beginnen, maar er is nu al een schandaal waardoor een Canadese coach alvast niet welkom is op het sportevenement. Het lijkt er namelijk sterk op dat de Canadese voetbaldames met een drone hebben gespioneerd op hun tegenstanders van Nieuw-Zeeland.

Drone

Laat het duidelijk zijn dat niet alle Canadese sporters met een drone aan de slag waren, maar wel een lid van het team. Soccercoach Bev Priestman zal daarom niet de openingswedstrijd van het team bijwonen. Twee andere medewerkers van het team zijn ontslagen. Een nogal dramatische wending voor de Canadezen, die in 2021 op de Olympische Spelen in Tokio nog eerste werden. Je zou denken dat ze ook niet veel te vrezen hebben met de Nieuw-Zeelandse dames, want die staan 28ste.

Het lijkt dus een beetje een trieste actie, maar wel eentje met grote gevolgen. Priestman is niet meer welkom, maar assistent-coach Andy Spence neemt het stokje over. Het stokje, niet de drone-controller. Drones zijn ten strengste verboden in Parijs, waar het inmiddels wemelt van de security en politie-agenten. Er worden volgens Minister-President Gabriel Attal ongeveer 6 drones per dag gespot, maar dankzij jammers wordt het ze vrij moeilijk gemaakt om iets te doen.

Spionerende Canadezen

Buiten Parijs gelden die strenge regels niet, maar wel boven de velden van het voetbalteam in Saint-Étienne, waar de Nieuw-Zeelanders trainen. Echter ging er dus maandag een drone over de trainingssessie heen en de drone-operator bleek iemand van de Canadese staff te zijn. Er kwamen excuses, maar dat was niet genoeg. Bovendien krijgen alle mensen van het Canadese team een verplichte ethische training.

Het is wat ironisch dat drones nu voor problemen zorgen, want in Tokio waren ze nog de ster van de openingsshow:

Opening van Olympische Spelen in Parijs

De opening van de Olympische Spelen in Parijs is op vrijdag, maar de Olympische Spelen zijn vandaag al begonnen. Vrijdagavond om 19:30 uur moet je klaarzitten voor het feest, maar vanmiddag om 15:00 uur waren de eerste voetbalwedstrijden al: Argentinië-Mexico en Oezbekistan-Spanje. Rugby sevens is ook al gestart met Australië-Samoa vanmiddag. Morgen is het de dag van boogschieten en handbal. Morgen komt ook Nederland voor het eerst in actie met Gaby Schloesser, Laura van der Winkel en Quinty Roeffen bij de vrouwen handboogschieten, en Steve Wijler bij de mannen handboogschieten. Morgen om 11:00 uur spelen de Nederlandse handbaldames bovendien tegen Angola.

Vrijdag is er even niets, behalve de ceremonie. Zouden daar ook weer drones in voorkomen? Het is moeilijk te zeggen…