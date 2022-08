​Waarom Max Verstappen niet vanaf pole mag starten in Zandvoort

Het is zondag 5 september 2021 in Zandvoort. Voor het rondje op het lokale circuit staat een Nederlander op pole position: Max Verstappen. Hij heeft de dag ervoor de - tot dat moment - beste coureur aller tijden met 0.038 seconden achter zich weten te houden. Hoeveel meter dat is weet ik niet, maar dat twee gasten voor het oog vrijwel exact even hard rijden is en blijft iets magisch. Als je er over nadenkt is het onmogelijk. Max is er blij mee en spreekt de legendarische woorden "inhalen wordt gewoon moeilijk hier, dus vooraan starten is de beste positie". Vanuit de perceptie 'ik wil wereldkampioen worden' snap ik hem wel.

De vorige wereldkampioen, Lewis Hamilton, stond naast hem. En Lewis was gewend om vanaf pole position te starten en zo de race uit te rijden. Het was knap, het was uniek, het was van ongekende klasse, anders word je geen 7 keer wereldkampioen. Maar bovenal, het was ongekend saai. Spannend was de start altijd wel maar na 3 rondjes was Lewis los van het veld en kon je iets anders gaan doen. Pakweg 70 rondjes verder reed hij nog steeds op kop en won.

Charles Leclerq

Terug naar Zandvoort, daar werd het nog even spannend gemaakt door Bottas en een bandenwissel, maar Max won. Zandvoort ontplofte en Max was de held. Inmiddels is Max wereldkampioen. De manier waarop dat gebeurde gaat niemand meer vergeten. Vindt ervan wat je ervan vindt. Inmiddels zitten we midden in een nieuw raceseizoen. De start van het seizoen was weergaloos. Lewis was vrijwel onzichtbaar, jammer denk je dan, want dat was degene waarmee Max het in ieder geval spannend wist te maken.

Maar plotseling was daar het jeugdvriendje van Max. Charles Leclerc, leeftijdgenoot, buurman en tegenstander vanaf zijn tiende. Jarenlang bullfights in karts op circuits in the middle of nowhere. Charles wist Max te verslaan met zijn Ferrari, er was strijd, er gebeurde van alles en plotseling was kijken naar de F1 weer leuk. Niet saai maar enerverend, dit wordt het mooiste F1 jaar ooit. Met Max als favoriet en serieuze tegenstand, van Leclerc en wie weet ook nog van Lewis.

Maar al snel is het over. Of het nu Charles zelf is, de altijd ter discussie staande kwaliteit van de Ferrari, of de combinatie van die twee ik weet het niet. Je krijgt zelfs medelijden met de Monegask, maar heel eerlijk, Charles Leclerq gaat het Max niet meer moeilijk maken.