De Dutch Grand Prix kijken bij Ziggo… nou ja, soort van

Morgen (vrijdag) barst de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort los. Meer dan 120.000 fans trekken dan, bijna allemaal met het OV of een e-bike, naar het circuit in de duinen. Wil je de race liever op tv zien, dan moet je een abonnement op Viaplay of F1 TV Pro hebben. Even los van de illegale streams die wellicht online te vinden zijn. Ziggo, jarenlang de zender waar je de Formule 1 en verrichtingen van Max Verstappen kon bekijken, zit al twee seizoenen ‘naast’ de actie. Dat wil echter niet zeggen dat ze de F1 vaarwel gezegd hebben. Mogelijk komen de uitzendrechten binnen een of twee jaar terug naar Ziggo, maar voor nu moeten ze het toen met de samenvattingen, voor- en nabeschouwing. Dit weekend hebben ze iets nieuws bedacht bij Ziggo.

Kijken naar drie mannen op een bank, die naar de F1 kijken

Ja, echt, wat hierboven staat is daadwekelijk wat Ziggo bedacht heeft voor F1-fans die geen abonnement of mogelijkheid hebben om de race zelf live te kunnen zien. Rob Kamphues, Robbert Doornbos gaan, met speciale gast Guus Meeuwis, de GP van Zandvoort bekijken vanaf een bank in Jack’s Beach House in de buurt van het circuit. Tijdens de race organiseert Ziggo daarvoor de Ziggo Sport Watch Along. Je ziet dan dus, live op YouTube en Ziggo Sport kanaal 14, hoe de drie mannen naar de race kijken, zonder dat je zelf beelden van de race ziet, want die mag Ziggo pas een paar uur na de race, in samenvatting, uitzenden.

Je moet wel een heel erg grote fan van die drie mannen zijn om zo de Grand Prix te ‘volgen’. Ik bedoel, 120.000 échte racefans zorgen ervoor dat ze live in Zandvoort erbij zijn. En fans die geen kaartje konden bemachtigen, hebben natuurlijk gewoon een abonnement op een van de streamingdiensten (Viaplay of F1 TV pro bijvoorbeeld).

Ik vraag me dus serieus af wie, als racefan, het leuk vindt om op zondagmiddag tussen 15u00 en pakweg 17u00 naar drie mannen te kijken die op een bank naar de Formule 1 kijken. Volgens mij ben je dan namelijk geen racefan, maar een fan van een van die drie mannen. Goed, mocht je tot die categorie van ‘fans’ behoren, dan wens ik je veel plezier met de Ziggo Sport Watch Along.