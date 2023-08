Formule 1 komt weer uit de zomerslaap

In totaal staat de teller met overwinningen van Verstappen, als hij Zandvoort weer wint, dit jaar dan op elf van de dertien races die tot en met Zandvoort gehouden zijn. Die twee andere races werden gewonnen door zijn teamgenoot, Sergio Perez. Kortom, niemand heeft Red Bull dit jaar nog kunnen verslaan. Mercedes, Aston Martin, Ferrari, McLaren en de andere teams, ze hebben allemaal het nakijken.

De strijd om de wereldtitel is al een tijdje niet spannend meer. Het is geen kwestie óf Max Verstappen wereldkampioen is, maar wanneer. Op Zandvoort gaat hij dit weekend voor zijn derde Dutch Grand Prix zege op rij. Als dat lukt – het blijft een mechanische sport – dan wint hij ook al zijn negende F1-race op rij dit jaar, op weg naar zijn derde wereldtitel op rij.

Voor de fans van Max Verstappen waren het vier zware weken (ahum). Na de Grand Prix van België startte namelijk de jaarlijkse zomerslaap van de Formule 1 . Daaraan komt dit weekend een einde. Dan ontwaakt het F1-circus weer. Voor het derde jaar op rij staat dan weer de Grand Prix van Zandvoort op de kalender. De afgelopen twee jaar was het tijdens die weekenden prachtig weer en hoewel het dit jaar niet zo warm en zonnig wordt als tijdens de eerste twee edities, is de verwachting wel dat het droog blijft.

Dominantie slecht voor de sport? Onzin!

De dominantie van Red Bull, en Verstappen in het bijzonder, is enorm. Er zijn concurrenten en teams die daarover klagen, met opmerkingen als ‘Het is slecht voor de sport’ en ‘De FIA zou er iets aan moeten doen’. Teams die wellicht vergeten zijn (Mercedes) dat zij zelf ook lange periodes gekend hebben waarin zij, en/of hun coureurs, schier onverslaanbaar waren.

Het gebeurt in de Formule 1 al tientallen jaren dat teams soms jarenlang aan de top staan. Tussen 2014 en 2020 was het Mercedes (met Lewis Hamilton en een keer Nico Rosberg) dat de overwinningen en wereldtitels aan elkaar reeg. De vier jaar daarvoor was het Red Bull (Vettel) en ten tijde van Michael Schumacher waren eerst Benetton en daarna Ferrari jarenlang onverslaanbaar. Je kunt dus wel zeggen dat periodes van langdurige dominantie inherent zijn aan de Formule 1.

Daar kun je als concurrent, zoals Mercedes, natuurlijk over klagen, maar je kunt het ook aanpakken zoals McLaren baas Zak Brown dat doet. Hij vindt dat de concurrenten van Red Bull niet naar de FIA moeten kijken, maar naar zichzelf. Brown stelt dat als Red Bull nu de beste auto heeft, het aan de concurrentie is om die achterstand in te halen.