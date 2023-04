ViaPlay's Max Verstappen-documentaire is van start

De nieuwe Max Verstappen-documentaire van ViaPlay is live. Tenminste, de eerste aflevering van Max Verstappen: Anatomy of a Champion, waarna er nog twee afleveringen volgen over hoe deze Nederlander het is gelukt om de grote kampioen in de Formule 1 te worden.

Max Verstappen We zien Max als klein jochie op de kartbaan, we zien Max als volwassene in zijn auto, de Red Bull. Is het het kijkje in de keuken van het brein van de kampioen waar mensen zo op hopen? De docu wordt goed ontvangen, mede omdat er inderdaad toch net even een andere Max te zien is. Hij is niet ineens een strijder voor mensenrechten, maar we zien wel iets meer dan de soms wat harde kampioensmentaliteit die we meestal van hem te zien krijgen. Anatomy of a Champion, zo heet de docu, maar hij laat dus ook wel wat meer zien van wie Max privé is. De beste man is nu eenmaal heel gedreven en dat zijn vader Jos Verstappen heet helpt daar natuurlijk flink bij. Het hele gezin zet zich in voor dat ene doel: winnen. En is dat doel behaald, dan is het volgende doel weer winnen. Hierin wordt ook vaak voor het verhaal vanuit Jos gekozen, wat wel jammer is: de scheiding van hem en zijn vrouw, maar ook de Formule 1-carrière van Jos komt aan bod.

Anatomy of a Champion Wat wel heel duidelijk wordt in deze docu, dat is dat die winnaarsmentaliteit diep zit. Heel diep. Max wil alleen maar racen, de rest is niet zo interessant voor hem. De docu heeft dan ook de terecht de naam Anatomy of a Champion, want ook privé is Max wel echt die hypergefocuste gast. Wat wij het beste vinden aan Anatomy of a Champion, dat is vooral de oude beelden van een jonge jongen en een gezin dat alle zeilen bijzet om één doel te behalen. Max heeft gezegd te hopen dat fans wereldwijd meer begrijpen hoe hard Max ervoor heeft gewerkt, maar ook welke mate van passie en toewijding nodig zijn om die nummer 1-positie te bereiken. Ergens is het jammer dat Max juist op die toer gaat, want om eerlijk te zijn is dat juist wel wat we van Max weten. We weten dat hij ultragedreven is, we weten dat hij hard werkt en alleen maar met racen bezig is. We weten dat deel van zijn leven juist wel. Daarom zijn die oude beelden ook leuk om te zien: die laten dus wel weer even wat anders zien dan we al kennen. Wat ons betreft mogen de andere afleveringen ook zeker meer inzoomen op juist een andere kant van Max. We weten dat hij hard werkt, dat hij een one track mind heeft (hoewel.. ;)) en dat hij een terechte winnaar is. Maar we willen juist in deze documentaire zien wat deze coureur een mens maakt, en daarvan zien we nu alleen een schittering die zeker naar meer smaakt.