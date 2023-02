De wintertests van de Formule 1 zijn interessanter geworden

Vrijdag 3 maart gaat het nieuwe Formule 1 seizoen van start. De eerste race op de kalender van 2023 is in Bahrein. Daar waren afgelopen weekend ook de wintertests. En dat maakt de waarde van de wintertests zo mogelijk nog interessanter, maar daarover zo meer.

Barcelona en Australië werden Bahrein

De wintertests zijn de enige drie dagen dat de teams en coureurs hun nieuwe bolides live, op een circuit mogen testen voor aanvang van een nieuw raceseizoen. Normaliter werden de wintertests op het Circuit de Catalunya in Barcelona gehouden en tot het eerste ‘coronajaar’ was de Australische Grand Prix jarenlang de seizoensopener.

Sinds drie jaar (vanaf 2021) is dat Bahrein geworden. Dit jaar is het voor het eerst dat de wintertests op hetzelfde circuit gehouden zijn als waar, amper één week later, ook de eerste Formule 1 race van het nieuwe seizoen plaatsvindt.

Geen ‘sandbagging’ meer

Al jaren weten we dat de Formule 1 teams tijdens de wintertests nooit het achterste van hun tong laten zien. Sterker nog, in de jaren dat Mercedes het meest dominante team was, gebruikten zij de wintertests ook om de concurrentie zand in de ogen te strooien – ‘sandbagging’. Bewust doen alsof ze niet zo snel (meer) waren of met problemen kampten. Zodat de concurrenten dachten dat hun ontwikkelingen en vooruitgang hen dichterbij het dominante Mercedes gebracht had. Enkele weken later, bij de eerste Grand Prix van het seizoen werd echter pijnlijk duidelijk dat Mercedes zowaar nog meer afstand van de concurrentie genomen had.

Dat ‘sandbaggen’ zagen we tijdens de wintertests van dit jaar veel minder. Tenminste, dat is toch de indruk die wij na drie dagen kregen en die ook door veel andere F1-watchers gedeeld wordt. De reden daarvoor? Binnen een week na de tests is op hetzelfde circuit de eerste race van het nieuwe F1 seizoen.

Kortom, de teams hadden geen tijd om ‘spelletjes’ te spelen. Ten eerste natuurlijk omdat ze druk aan de slag moesten met het uitvoeren van testschema’s en -programma’s. Dat is elk jaar een van de belangrijkste doelen tijdens de wintertests. Werken de verbeteringen en vernieuwingen die ontwikkeld zijn? Moeten we nog iets (last-minute) aanpassen? Of helemaal terug naar de tekentafel? Allemaal vragen waar in drie dagen tijd het antwoord op gevonden moet worden.

Wintertest was ook een pre-practice voor de eerste race

Als het ging om het tonen van de werkelijke capaciteiten van de nieuwe bolides, dan werd dat tijdens de wintertests nogal eens met de rem erop gedaan. Of, zoals Mercedes, met een bewuste tactiek om de concurrentie op het verkeerde been te zetten.

Tijdens deze wintertests, die de teams meteen ook in de gelegenheid stelde om een soort van pre-practice of -kwalificatie runs te draaien, was er ook minder tijd om te ‘sandbaggen’. Of dat klopt? Dat weten alleen de betreffende teams, maar die indruk hadden wij en veel andere zoals gezegd wel. Uiteraard zullen niet alle teams al direct hun maximale prestaties, en snelheid, hebben laten zien. Je moet immers nooit direct al je troeven op tafel gooien.