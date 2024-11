Er komt een elfde Formule 1-team bij in 2026

Gezien hoe de F1 zich de laatste jaren ontwikkelt is het een heel logische keuze dat het ultra-Amerikaanse Cadillac zijn intrede doet. In de Verenigde Staten, wat toch vooral een NASCAR-land is als het om racen gaat, komt Formule 1 steeds meer op de kaart. De VS ziet hoe populair het elders is en hoeveel geld ermee gemoeid is en heeft het racespektakel daarom steeds meer naar zich toegetrokken, mede door races te organiseren in Las Vegas en Texas. Sterker nog, het team wordt geleid door Mario Andretti, de laatste Amerikaanse Formule 1-kampioen.

Formule 1 steeds Amerikaanser

We zijn benieuwd of de sport de komende tijd nog veel verder zal ‘veramerikaniseren’: we zien bijvoorbeeld dat er veel meer show aan wordt toegevoegd, zoals in Las Vegas met optredens van een hele rij aan artiesten, maar ook dat het commentaar ook steeds vaker in het Amerikaans is, zo ook bij de Engelse televisie, waar toch veel Nederlanders naar luisteren. In ieder geval is het leuk om te zien dat een nieuw, fris team in de mix komt.

Nu zijn nieuwe teams doorgaans niet meteen winnaars, maar het is juist leuk om ze straks -ongetwijfeld met vallen en opstaan- te zien groeien. En natuurlijk te zien welke coureurs ze aan zich weten te binden. We hopen stiekem dat Ricciardo toch nog een mooie kans krijgt, maar tegelijkertijd staat er genoeg jong bloed klaar om die rol aan te gaan. Bovendien zou het ons niets verbazen als een van de oudste automerken van Amerika voor coureurs uit eigen land gaat.