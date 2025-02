Dit zie je op Netflix in maart 2025: alle nieuwe films, series en specials

Nieuwe Netflix-films (maart 2025)

Delicious (7 maart) – Culinaire romantische komedie.

Nadaaniyan (7 maart) – Drama over familie en geheimen.

The Electric State (14 maart) – Sci-fi spektakel geregisseerd door de Russo-broers.

Little Siberia (21 maart) – Misdaaddrama over een verdwenen schat in de sneeuw.

Revelations (21 maart) – Thriller over een journalist die een schokkend geheim ontdekt.

The Life List (28 maart) – Inspirerend drama over het najagen van dromen.

Promised Hearts (31 maart) – Romantische film over een verloren liefde.

Uitgelicht: The Electric State

The Electric State is een epische sci-fi film van de Russo-broers, gebaseerd op de graphic novel van Simon Stålenhag. In een dystopische toekomst reist een jonge vrouw met een mysterieuze robot door een post-apocalyptisch Amerika op zoek naar haar verdwenen broer. De film, met topacteurs en indrukwekkende visuele effecten, is vanaf 14 maart 2025 te streamen op Netflix.